想在好市多工作一輩子！28歲男曝優勢　律師也心動：想退休去打工

▲男子有正職的工作，卻想辭職在好市多打工度過餘生。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

加拿大一名28歲男子，目前在建築公司有正職工作，同時也在好市多（Costco）兼職打工，他認為好市多薪資穩定，且擁有他喜歡的友善環境，甚至讓他有想要做一輩子的想法，但他也擔心好市多工作缺乏專業，會被認為是失敗者，因此上網尋求建議。貼文一出，不少網友支持他繼續留在好市多，更有位自稱是律師的網民直言想早點退休到好市多打工。

該名男子日前在網路論壇Reddit以「我將在好市多工作一輩子，我應該感覺像是個失敗者嗎？」為題發文，表示他今年28歲，擁有文學學士學位，以及供應鏈管理研究生證書，目前在建築公司工作，也在好市多兼職，但家人希望他辭掉兼職工作，完全專注於正職，以便提升自己的能力，未來才能獲得內部晉升的機會，

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然而，原PO認為，若想成為建築業優秀的專案經理，他還缺乏工程或建築背景，「我看不到我目前所在的公司的未來，但我確實看到了好市多的未來」。

他解釋，以營運、物流及倉庫主管職缺為例，其工資每小時大約25至27加幣（約新台幣549元至593元），「一旦我在好市多工作滿6年，將能獲得每小時加幣27元的薪水……這就是為什麼我非常依戀這份工作，並且非常執著地留在那裡」。

原PO強調，好市多有著他喜歡的生產力及相互尊重的公司文化，即使在工作中和同事社交，也不會遭受責罵，而這樣友善的工作環境，能為他帶來內心平靜，「最重要的是，我喜歡有保障的工作，好市多這個價值3000億美元的大公司永遠不會破產」。

雖然有諸多誘因存在，原PO還是相當擔心，如果餘生都在好市多工作，是否會被視為一個失敗者，「或者我應該感到高興，因為我的未來道路已經十分清晰了？」

貼文一經曝光後，一票人認為，好市多確實有穩定的內部晉升機制，也紛紛鼓勵原PO遵循自己心之所向，「好市多連續多年被美國評為最佳雇主之一，我鄰居在裡面工作，最近買房了」、「如果你喜歡你正在做的事情，那你就是贏家」、「工作就只是工作，你永遠不該為你的工作而感到羞恥」。

還有位自稱是律師的網友說到，「好市多和星巴克都在我的候選名單上，這份工作是可預測的，更值得一提的是，你可以每天下班，並不需要把所有精神負擔帶回家……提早退休，然後嘗試在好市多或其他我可以獲得健康保險的地方工作，然後準時下班回家，可能就是理想的選擇」。

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