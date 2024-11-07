炒菜、摺衣服、居家照護都行！專用人形機器人年底面世

▲所羅門主攻AI視覺解決方案，今年在台灣機器人與智慧自動化展中，大秀「魯夫」機器狗應用。

圖文／鏡週刊

與輝達（NVIDIA）在機器人產業緊密合作的所羅門，不僅在全球已300~400個應用案例，更是賓士、愛爾康生產製造的好幫手。近期所羅門受本刊專訪時直言，因輝達牽線，成功與全球諸多人形機器人洽談合作機會，未來發展可期。然就現階段，人形機器人硬體尚未成熟，故初期將會是能具備炒菜、摺衣服或居家照護類的專用型人型機器人先行，有望在今年底或明年上半年登場。

雖說先前的台北南港展覽館的「台灣機器人與智慧自動化展」會場上沒看到人形機器人，但本刊實地走訪各攤位，諸多業者都看好人形機器人、仿生機器人未來商機。各大廠也使出渾身解數大秀壓箱寶，希望吸引潛在客戶關注；最吸睛的莫過於名為「魯夫」的機器狗，在展區內走動、打招呼、爬坡，靈活表現讓訪客頻頻駐足觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這隻由中國宇樹科技所開發的「魯夫」，背上有一顆360度環景的鏡頭，是透過所羅門AI視覺辨識技術，當它走到貨品展示架前，停留短短幾秒，鏡頭掃過之處，展示架的貨品數量、商品名稱都一目了然秀在身旁的螢幕上，令人嘖嘖稱奇。

「我們（所羅門）本來是想要展示人形機器人（應用）。」所羅門視覺事業處協理李佳運透露。「透過輝達的介紹，目前全球有在做人形機器人的業者，所羅門大概都認識、洽談，但大多數背後都還牽著一條線，動作也不是這麼流暢，硬體還沒有成熟。」反觀，從機器狗魯夫卓越的商品辨識能力，就能看出，所羅門軟體已相當成熟。

其實，所羅門在AI視覺軟體鴨子划水多年，因NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在今年COMPUTEX大秀AI機器人合作名單後，一炮而紅。雖因此受關注，但其實所羅門的AI軟體早已滲透到各行各業的製造產線，包含賓士（Mercedes-Benz ）汽車組裝、知名嬰幼兒Pigeon品牌的奶嘴製造，甚至是美國隱形眼鏡大廠愛爾康（Alcon）的手術刀生產，都採用所羅門方案。

「所羅門AI視覺方案在全球已有3、400個應用案例落地，所以獲得輝達的青睞，因為在案件導入時，也意味著輝達也擁有這些場域的應用實績。有別於過去傳統的製造手法，導入所羅門AI視覺後，產線製造快上3到4成。」李佳運自豪地說。

談起人形機器人市場，李佳運與本刊分享與輝達負責機器人業務的黃勝斌（黃仁勳兒子）聊天的內容，坦言：「今年底或明年初就會有專用型機器人問世。」他進一步透露，「這個機器人雖長得像人，但只會有單一功能，沒辦法做太多事情。」也就是所謂的專用人形機器人，例如會摺衣服或炒菜，又或是負責將患者抱下床、餵食的長照機器人。



更多鏡週刊報導

【決戰人形機器人2】機器人關節藏大學問 台達電自創模組整合系統將大殺四方

【決戰人形機器人】黃仁勳、馬斯克為人形機器人掛保證 台灣2大優勢有望成製造大國