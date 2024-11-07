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顏益財辭任台驊控股董事長、遺缺張立秋接　仍任台驊物流董座

▲台驊董事長顏益財。(圖／記者張佩芬攝)

▲顏益財辭任台驊控股董事長，但仍任台驊國際物流董事長。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今(7)日宣布公司董事長顏益財主動辭任董事長暨董事職務，並將以「創辦人」身份繼續支持集團長遠發展。公司高階說明，張立秋將以專業經理人身分接掌台驊控股，顏益財仍然擔任佔集團營收六成的台驊國際物流董事長。。

公司指出，顏益財自1984年創立台驊以來，帶領集團穩步成長，在拓展海外市場、垂直整合併購優化事業體、開發創新業務項目及推動上市計畫等方面取得多項重大成就，為台驊集團奠定了穩健基礎。

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轉任創辦人後，顏益財先生將繼續以其深厚的經驗和前瞻遠見，協助指導集團長期發展策略，確保其核心價值和品牌願景得以延續，並在穩定經營的基礎上持續推動創新與成長。他的持續參與將為集團在擴展和多元化創新的過程中發揮重要作用，通過建立穩固的企業文化和長期目標，使集團在競爭激烈的市場中保持其領先地位。

同時，在創辦人的新身份下，顏益財先生仍然肩負台驊國際物流股公司董事長重責，繼續致力於推動公司在國際物流市場中的領先地位及全球業務佈局，確保業務穩健發展並加強競爭優勢。

台驊控股將由張立秋接任董事長一職，其擁有豐富金融管理經驗，並且擅長財務規劃和市場分析，能為控股融資、資本結構優化等領域提供支持。此外，張立秋先生的企業整合與跨部門協作專長，以及其在全球市場的洞察力，將幫助公司在國際市場中布局新機會，提升財務穩定性和風險管控。此次人事變動展現了公司未來對經營模式多元化上的長遠規劃，並有助於公司治理結構的優化。

創辦人顏益財與新任董事長張立秋的合作，將發揮各自的專長，攜手為台驊集團在各關鍵領域帶來顯著的成長，有助於在全球市場中立足，並確保集團能在穩定的領導下開創新事業版圖，推動公司業務成長，以持續提升員工信心與股東價值。

台驊控股也將在2024年12月26日召開股東臨時會全面改選董事，目標是為了強化董事會治理，創辦人未來將專注在全球物流專業領域的佈局和執行董事會決議通過的經營策略與方針，達到全方位分工合作的目標。

關鍵字： 顏益財辭台驊控股張立秋接台驊物流董座

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