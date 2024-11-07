中信銀攜手新加坡創新公司Evercomm　研發AI碳金融管理平臺

▲中國信託銀行攜手新加坡Evercomm共同研發AI碳金融管理平臺，今（7）日於新加坡金融科技節舉行簽約儀式，中國信託銀行總經理楊銘祥（左）與Evercomm創辦人Ted Chen（右）正式宣布雙方合作計畫，期望透過永續金融科技的跨界及跨境合作，實現永續金融科技生態環境。（圖／Evercomm提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）永續金融淨無止境，攜手新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）之永續金融科技生態圈合作企業Evercomm Singapore Pte. Ltd.（簡稱「Evercomm」），共同研發AI（Artificial Intelligence, AI）碳金融管理平臺，今（7）日於新加坡金融科技節（Singapore Fintech Festival）舉辦簽約儀式，正式宣布雙方合作計畫，新加坡金融管理局副主任Danielle Jiang、高雄市政府經濟發展局主任秘書陳怡良、中國信託銀行總經理楊銘祥、Evercomm創辦人Ted Chen等貴賓出席參與，期望透過永續金融科技的跨界及跨境合作，實現永續金融科技生態環境。

▲中國信託銀行攜手新加坡Evercomm共同研發AI碳金融管理平臺，今（7）日於新加坡金融科技節舉行簽約儀式，新加坡金融管理局副主任Danielle Jiang（右二）表示歡迎之意，與中國信託銀行總經理楊銘祥（中）、Evercomm創辦人Ted Chen（左一）、中國信託銀行法金產品處處長蕭志鵬（右一）及新加坡分行行長陳育廷（左二）等貴賓合影。（圖／Evercomm提供）

自2015年起，新加坡金融管理局積極推動金融科技，使新加坡成為全球領先的金融科技中心之一。藉由政府部門、金融機構及創新技術公司合作，新加坡金融管理局建立ESG（Environmental, Social, Governance）金融科技生態系統，聚合來自多個外部數據提供商的資料，協助金融機構進行永續轉型風險評估。Evercomm即為ESG金融科技生態系統合作夥伴之一，中國信託銀行與Evercomm合作，成為臺灣首家跨海打造AI賦能綠色金融科技的金融業者，母公司中國信託金融控股公司為永續金融先行者聯盟的一員，減碳目標已通過科學減碳目標倡議（Science Based Target Initiative, SBTi）審查，涵蓋中國信託銀行所有海外分支機構，遍及中國大陸、香港、日本、新加坡、越南、印度、美國、加拿大、菲律賓及印尼等，國際亦有多家金融機構加入SBTi，AI碳金融管理平臺的設立，將有助於提升國際金融機構面對及管理投融資組合減碳轉型。

▲中國信託銀行攜手新加坡Evercomm共同研發AI碳金融管理平臺，今（7）日於新加坡金融科技節舉行簽約儀式，新加坡金融管理局副主任Danielle Jiang（右四）、高雄市政府經濟發展局主任秘書陳怡良（左二）、中國信託銀行總經理楊銘祥（中）及Evercomm創辦人Ted Chen（左三）等貴賓出席參與。（圖／Evercomm提供）

中國信託銀行總經理楊銘祥致詞指出，通過AI碳金融管理平臺，可更準確識別案件核貸對減碳目標承諾的影響性，即時監控融資組合之變化，幫助企業實現減碳承諾，更引領產業永續轉型，推動永續金融項目落地，積極接軌國際，善用永續金融影響力與各產業共同提升競爭力。Evercomm創辦人Ted Chen進一步表示，很高興與中國信託銀行成為永續金融合作夥伴，未來將以新加坡為起點，協助中國信託銀行深化在東南亞市場影響力，實現更高效、透明的ESG數據管理。

為回應全球加速氣候行動的需求，中國信託銀行攜手Evercomm合作研發AI碳金融管理工具，在新加坡金融管理局推動的AI in Green Fintech的技術基礎，依據碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting and Financials, PCAF）投融資碳排計算方法論，將AI賦能應用於科學基礎減量目標（Science-based targets, SBT）全球融資部位管理，包含商用不動產、電廠融資及中長期企業授信，中國信託銀行與Evercomm的永續金融科技創新舉措，有效減少人工資料蒐集和計算作業、提升審核效率，協助金融機構檢視企業是否永續轉型，做為轉型融資評估和管理，並展開企業議合行動。



中國信託銀行持續深耕金融產品創新及致力發揮永續金融影響力，以「大帶小」的實際行動，攜手企業客戶及永續金融生態圈合作夥伴共同邁向2050淨零排放，提供多項創新永續產品及服務，如ESG資金組合式貸款助力核心企業提供實質經濟誘因。亦率先與工業技術研究院合作推出「355減碳計畫」，提供產業供應鏈減碳的一站式解決方案，並與多家核心企業如日月光半導體製造股份有限公司、奇美實業股份有限公司及中國鋼鐵股份有限公司合作。今年更與高雄市政府合作綠色金融科技創新實證，結合大數據及機器深度學習分析的「企業脫碳評級」，藉由具備國際權威機構認可的方法論發展轉型貸款框架。

展望未來，中國信託銀行將在臺灣與新加坡的永續金融科技合作基礎下，積極攜手國內外業者參與可持續金融創新項目，以加速永續金融發展及提供更具包容性之金融產品及服務，支持產業永續轉型。