台積電加碼對美投資　郭智輝大讚：拿到全球半導體市場的鑰匙

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者周宸亘攝）



記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）總裁魏哲家昨與總統賴清德共同召開記者會，親解外界對於加碼投資美國的疑慮，經濟部長郭智輝今（7）日也再度強調，台積電的關鍵技術一定留在台灣、百分之百不會成美積電，也大讚台積電的布局非常棒，「拿到進入另一個掌握全球半導體市場的鑰匙」，就企業策略而言是很棒的決策。

台積電總裁魏哲家昨親自解釋擬在美新建1座研發中心，是讓美國生產線繼續前進，不用回到台灣請示，但有專家擔憂，川普會不會是想要真正的關鍵技術？對此，郭智輝指出，台積電派去的是製程上面的研發人員，在台積電來講就是致勝的關鍵，研發下一個製程、大概有上萬個研究人員在研究次世代，但是線上、生產上面如何讓良率提升，這個才是最重要的，所以到美國去要提升製程良率，一定要靠這一批研究人員，研究人員當然就是要當地的優秀人才。

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郭智輝也強調，台積電的關鍵技術一定留在台灣，最新最關鍵的技術一定是在台灣，台灣優秀的工程師可以開發出來，關鍵技術不是初來乍到的人就可以做出，一定是有非常好的經驗的人、是一個團隊，就好像打棒球一樣，這是一個team，大家的默契形成了以後才快速可以達到結果；台積電百分之百不會成美積電。

外界質疑加碼投資是因為美方給出關稅壓力，郭智輝說，百分之百關稅是美方的說法，廠商有自己的應對方式，「台積電的布局是非常棒的，就企業策略來講，是難得的好機會，他進去了、拿到車票，能夠到另外一個掌握全球半導體市場的最好機會，他拿到了這把鑰匙，我覺得這個是個非常棒的決策。」

不過，台積電雖已先宣布要對美投資千億美元（約新台幣3.3兆元），但仍需要經過經濟部投審會核准，郭智輝說，投審會到目前還沒有收到這個案件。

另魏哲家也提到台積電在台投資計畫不變，因此請政府幫忙尋找土地，郭智輝指出，「台灣的土地夠，水電我們再努力，應該是夠的，能源我們一直都是在滿足國內市場的需求，我們的能源是多元的選擇，應該是能夠滿足。」

至於美光延攬台積電前董座劉德音出任董事，郭智輝說，這表示劉德音是非常優秀的，美光的選擇應該是有技術上面的考慮、也有生意上面市場的考慮。