裕民去年每股賺5.54元　3大因素看好散裝運價成長

▲裕民航運6.4萬噸超輕便型散裝船。（圖／裕民提供）
記者廖婕妤／台北報導
裕民航運（2606）公告2024年財報，全年合併營收為163.42億元，年增13.7％；稅後淨利為46.81億元，年增70.9％，EPS為5.54元；董事會決議擬配息3.2元，配發率約57.8％，以6日收盤價72.3元計，現金殖利率約4.4%。
針對今年展望，裕民表示，儘管乾散貨原物料需求增速放緩，供應鏈改變帶來新的運輸需求、歷史低檔的新船訂單佔比，以及環保法規推動的拆船趨勢，均可能有利於散裝運價成長。
裕民指出，俄烏戰後重建需求浮現，烏克蘭未來10年的重建和復甦需求估至少需要4860億美元，其中運輸需求佔比15％，將提升鋼材、水泥及木材等原物料的需求，進而帶動乾散貨船運輸量成長。
另歐盟海運燃料條例（FuelEU Maritime）法規於今年正式生效，不符合法規的船隻將面臨罰款，加速市場汰舊換新；中國AI產業蓬勃發展推動電力需求，預計將持續增加煤炭進口，進一步支撐乾散貨船運力需求。
裕民目前營運中及在建中船隊合計80艘，除去年已交付3艘6.4萬噸極限靈便型（Ultramax）新船和1艘水泥船，未來幾年尚有7艘6.4萬噸及2艘18萬噸新船將投入營運；船隊中有94％屬環保船，遠高於市場平均的38％，平均船齡僅6.6年。
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