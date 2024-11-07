王品前3季每股賺12.41元　10月受颱風影響營收下滑4％

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

王品（2727）今日公告Q3財報及10月營收，Q3單季稅後淨利為3.6億元，EPS為4.4元；累計今年前3季稅後淨利為10.23億元，EPS為12.41元。另10月受到颱風影響，單月營收年減4％。

王品Q3單季合併營收為57.5億元，年減1.2％，稅後淨利為3.6億元，年減3.9％，EPS為4.4元；累計今年前3季合併營收為167.64億元，年減0.3％，稅後淨利為10.23億元，年減8％，EPS為12.41元。

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王品表示，Q3台灣事業群仍為營收成長主力，前3季營收持續創高；大陸事業群營收雖衰退，但經過持續調整，目前已成功轉盈挹注獲利。

王品也同步公告10月營收為17.27億元，月減3.12％，年減4.03％，累計今年前10月合併營收為183.95億元，年減0.85%。

王品指出，10月主要是受到2個颱風造成工作天數下滑，台灣事業群營收13.8億元，年減4.78%，人氣品牌肉次方、青花驕、夏慕尼與和牛涮合計共6家店營收突破千萬大關；大陸事業群營收3.5億元，年減0.96%。

王品也說，Q4進入鍋物旺季，旗下「聚日式鍋物」、「和牛涮」、「青花驕」、「嚮辣和牛麻辣鍋」、「尬鍋」、「石二鍋」及「12MINI」7大鍋物品牌可望迎來天冷吃鍋潮，其中石二鍋及和牛涮再展新店，挹注Q4成長動能。

此外，王品10月起與外送平台foodpanda展開獨家合作，上線後每日均突破百萬業績紀錄，且仍在穩步成長中，雙方也看好後續合作效益再擴大。