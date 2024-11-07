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今年索賠案件增加　明年各船東互保協會費率調高4-6.5%

▲達利輪總賠償金額恐達40億美元。（圖／路透）　

▲達利輪總賠償金額估計可能高達40億美元，12家保賠協會都要幫忙分攤賠償費用。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

今年海運事故多，近日各大船東互保協會陸續公布調升明年保費，嘉德保賠協會(Gard)保賠協會調高4%、西英保賠協會(WOE)提高5%、大英互保協會(UK)提高6.5%、汽船互保協會(Steamship)提高5%，大不列顛保賠協會(Britannia)預計本月下半月做出決定。

嘉德公布2025/26保險年度續保政策，因協會資本充足，財務評級穩定，獲得了標普的A+評級(展望穩定)，是所有國際保賠集團協會中最高的。董事會決定在2025/26保險年度給予續保會員議定ETC互助會費10%的折扣。2025年將是Gard連續第16年向續保會員返還會費。

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鑒於互助保賠險產品的預期發展，董事會認為有必要確保協會保持互助保賠險組合的微小預估損失，因此需要進行保費調整，以維持組合的可預測性和相對穩定性，董事會決定在2025年度續保時，對ETC會費進行平均4%的上漲，同時根據國際保賠集團再保費率水準、會員歷史賠付情況及風險預期進行調整。

汽船互保協會的標普全球(S&P)評級維持在A級，展望穩定，該會公布截至2024年9月20日，自有入會噸位增加了5.8%，達到1.312億總噸，截至2024年9月20日，協會實現投資收益7700萬美元，上半年協會自留已發生索賠金額為4530萬美元，較近幾年同期有所增加，但預計索賠金額仍在預算範圍內，上半年度協會索賠形勢良好，釋放了870萬美元儲備金。

國際保賠協會集團(IG)在上半年共報告了7起國際保賠集團共同分攤(pool claim)案件，其中一起來自Steamship。由於索賠成本增加和保費波動的壓力，所有類別業務2025/26保險年度續保普調比例為5%，免賠額保持不變; 協會經理機構將根據會員實際歷史賠付記錄及風險敞口提供續保報價，並適用國際保賠集團再保費率調整。

西英宣布2025/26保險年度普調比例為5%，有不良索賠記錄的會員，費率和條款將酌情調整，以反映其風險敞口，最終費率將根據國際保賠集團再保費率調整。

大英保賠協會則指出，該會在2024年上半年索賠成本低於近年來的水準，但因IG分攤案件數量較多，其中最引人注目的是「達利輪」在巴爾的摩的撞橋事故，該事件已被全球媒體廣泛報導，並引發了關於最終索賠金額的各種猜測。雖然目前尚難以準確估算索賠金額，但顯然數額將非常高昂，還觀察到其他分攤案件數量增加，尤其是污染、碼頭損壞和殘骸清除方面的索賠。

該會董事會宣佈，2025/26保險年度所有互助險種的普調比例為6.5%。最終費率將根據國際保賠集團的再保費率進行相應調整。

目前國內大船公司多數採取分散投保策略，像慧洋、陽明、長榮、萬海等都參加3到4個互保協會，每家承保的保賠協會在國際保賠協會集團的共同分攤機制下，只需各自承擔1000萬美元的自留額(retention)，超出這個的承保理賠款將會由IG各協會(共12家) 按業務保費收入比例等因素攤付。

關鍵字： 索賠案件增加各船東互保協會費率調高4-6.5%

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