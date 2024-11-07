六角前3季每股賺4.17元　「小金雞」王座前10月營收年增10.65％

▲六角旗下手搖飲品牌日出茶太。（圖／日出茶太提供）
記者廖婕妤／台北報導
六角（2732）及子公司王座（2751）同步公告Q3財報及10月營收，六角前3季EPS為4.17元，10月營收下滑6.46％；王座前3季EPS為3.48元，前10月營收年增1成。
六角Q3單季合併營收為10.57億元，稅後淨利為6602萬元，EPS為1.45元；累計今年前3季合併營收近30.5億元，稅後淨利為1.9億元，EPS為4.17元。10月單月營收近3.14億元，年減6.46％；累計今年前10月合併營收為33.78億元，年減0.36％。
六角表示，Q3手搖飲品牌日出茶太東南亞市場率先回溫，加上集團旗下各直營門市收入挹注營收，但加速擴張品牌國際化腳步與全球餐飲品牌新展店費用，以及新台幣升值致匯兌損失影響，衝擊獲利表現。
六角指出，全新品牌「CUPS OF JOY」Q3於印尼營收率先回溫下，帶動同店營收成長，且於「CUPS OF JOY」在印尼、菲律賓、澳洲與模里西斯落地執行，為市場帶來新的營收動能來源，加上王座進入餐飲旺季，營收結構優化，推升Q3單季毛利率51.9％寫近7年新高。
展望明年，六角表示，日出茶太將持續耕耘台灣市場，以每年新展店雙位數成長為目標；海外市場推出品牌再造，提高CUPS OF JOY海外市占率，並於泰國、印度、土耳其等新興市場擴張版圖，尤以泰國市場目標2年展店達20-30家，加上歐美地區的品牌布局發展，以期明年美國總店數拚翻倍，力拼2026年達百店里程碑；另也規劃「春上布丁蛋糕」揮軍中國華東烘培市場，期許集團營運動能多箭齊發助攻未來營運。
王座Q3單季合併營收為3.54億元，稅後淨利為2654萬元，EPS為1.51元；累計今年前3季合併營收為10.27億元，稅後淨利為6001.3萬元，EPS為3.48元。10月單月營收近1.15億元，年增1.33％；累計今年前10月合併營收為11.43億元，年增10.65％。
王座表示，今年9月掛牌上櫃後，營運正向採行穩健展店策略，目前旗下有5個餐飲品牌，涵蓋台日韓三國餐飲文化，台灣直營家數超過50家，以及香港、美國等海外地區授權經營家數也持續增加。
展望未來，王座指出，Q4傳統旺季，10月已新開出2家門市，加上年底前將開幕的新門市，以期持續壯大餐飲與商品銷貨收入，全年合併營收雙位數成長無虞，下半年營運望優於上半年；明年全年以台灣新開直營店家數8-10家為目標，「段純貞」除擴大美國市場市佔率，將爭取新的海外市場發展機會，並建構「橋村炸雞」在台灣加盟制度於明年開出首家加盟店，挹注加盟及代理授權收入，以期營運多元發展。
讀者迴響