六角前3季每股賺4.17元　「小金雞」王座前10月營收年增10.65％

快訊／「最懂海的男人」顏益財突閃辭 台驊控股董座張立秋接任

台驊控股（2636）今日公告，素有「最懂海的男人」稱號、董事長顏益財今主動辭任董事長暨董事職務，並將以「創辦人」身份繼續支持集團長遠發展，不過，顏益財仍是台驊國際物流董事長，至於台驊國際控股新任董事長一職，將由張立秋接任。

今年「大到不能倒」銀行名單出爐！ 中信銀等6家連莊

金管會於今（7）日公布今（2024）年度系統性重要銀行（D-SIBs）名單，維持與去年相同，為中信銀、台北富邦商業銀、國泰世華銀、合作金庫銀、兆豐銀以及一銀等6家銀行。

台積電安啦！ 川普不撤銷晶片法案可望保留大部分內容

根據外媒CNBC報導，專家表示，下一任美國總統川普不太可能撤銷拜登政府的《晶片和科學法案》，儘管他在該法案上曾發表了反對言論。 而這項立法激勵晶片製造商在美國建立製造工廠，成為選舉週期最後一個月的爭論焦點。

89萬股民淡定！00940一張配40元 一日填息

擁有89萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（7）日除息0.04元，今日以9.47元開出，較除息參考價9.46元高出0.01元，開盤一度陷入貼息最低報9.45元，不過隨後買單湧入，9點04分股價攀升至9.5元，係為上市以來第5次填息，同時也是第3次除息日就填息，股利將於12月2日發放。

台塑四寶前10月營收「僅南亞雙增」 台化前10月年增7％

台塑四寶今（7）日公告10月營收，四寶10月合併營收為1106.79億元，月減6.9％、年減16.9％；累計今年前10月合併營收為1兆2341億6600萬元，年減2.3％。其中，僅南亞（1303）10月營收年月雙增，台化（1326）前10月營收成長近7％。

川普效應！防日圓貶過頭 日央下月提前升息機率增加

美國前總統川普強勢回歸引發美元強勢反彈，市場預期日本政府和日本央行（BOJ）為了避免日圓貶過頭，提前在12月升息，防止日圓再度回到30年低點。

川普重返白宮！台經院示警「4大政策」急轉彎 明年景氣添變數

台經院今天公布最新經濟預測，上修今年經濟成長率至4.03%，估2025年成長3.15%。台經院景氣預測中心主任孫明德認為，雖然明年成長放緩，復甦將更為全面且均衡，不過川普重返白宮，可能推出較極端政策，進而影響台灣貿易表現，成為重要不確定性。

川普勝選「比特幣飆升10％」 達76052美元新高

在美國大選結束後，前總統川普再次入主白宮，比特幣週三也跟著上漲，創下歷史新高，根據 Coin Metrics 的數據，彼特必價格在觸及76493.86美元的新紀錄後，最後上漲9%至約76052.66美元。

雲豹能源遭經長轟「炒股」 盤中跌逾8%失守200元

受到經濟部長郭智輝在立法院詢答時指「炒股」影響，雲豹能源（6869）今（7）日早盤急跌逾8%，失守200元大關，最低來到190元，為近5個月以來新低。

MSCI台股全球標準成分股納鈊象2檔 小型成分股增萬潤11檔

指數公司MSCI（明晟）今（7）日凌晨公布11月季度調整結果，全球標準指數新增鈊象、健策2檔台灣成分股，剔除華邦電；小型指數新增萬潤、台灣精銳等11檔，刪除國光生、璟德等23檔台灣成分股，調整結果於11月25日收盤生效。