川普概念股！　3兆美元國防航太商機是最大亮點

▲從過去經驗看，美國總統大選後，國防航太產業都有亮麗表現。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

投資跟著國家政策走準沒錯！粗估全球國防航太產業商機上看3兆美元，特別是美國總統大選出爐，而川普以美國為中心，外交採取孤立主義，將刺激世界各國的軍事開支。

「近期最夯的話題就是美國總統大選，市場很期待有哪些產業會在國家政策扶植下跟著受惠，投資方向會更篤定。不過，有一類產業根本不受外部因素干擾啊，不論如何都會獲得國家級規模的資金挹注，那就是國防、航太和軍備類族群，做國家的生意幾乎是穩賺！」投資達人謝晨彥一語道出航太防衛產業的獨特優勢。

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俄烏戰爭後，全球國防預算大幅激增，增強國防力成了國家級任務；根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的資料顯示，2023年全球的國防預算是2.44兆美元，預估到2030年將上看3兆美元，屆時將領先全球智慧手機、AI和半導體3大產業市場規模總和共2.8兆美元。

進一步觀察，統計至2023年，全球主要國家的國防預算已占全球GDP約2.3%；接下來，預計美國會在2027年達到1.2兆美元、歐盟將成長至4,116億美元、日本也預計投入43兆日圓至其中。

此外，該產業另一大亮點是：傳統軍備品的科技化。美國防部在2022至2027年編列的國防預算裡，就把研發項目集中在空中系統、太空基礎設施和高超音速武器；事實上，AI高速運算力早已應用到相關設備，像是無人機（載具）、隱形戰鬥機等尖端武器系統已逐漸成為產業核心。

專家就指出，在高度需求和技術能力整合下，高階科技軍備品會是各國未來傾力投注、提升國防力的關鍵領域；尤其航太國防產業同時具備國家政策及資金支持、技術護城河高等特性，後續發展值得高度關注。

放眼全球，國防產業龍頭公司仍以美國為主，像是洛克希德馬丁（Lockheed Martin，代號LMT）、雷神（Raytheon Technologies，代號RTX）、諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman，代號NOC）、波音（The Boeing Company，代號BA）、通用動力（General Dynamics Corporation，代號GD）等。

「只要各國持續增加國防預算，這些手握政府大單的公司一定受惠。」美股達人強調，持續增加的預算是最大的利多；且該產業在美國總統大選後都有不錯績效，以具代表美國國防股的「S&P航太與國防等權重指數」為例，在2020、2016年的大選中報酬率，較標普500指數多了17.5%和3.3%。

國防產業在美國總統大選後3個月後與大盤漲跌表現

資料來源：彭博資訊，統計時間分別為2000/11/7-2001/2/7、2004/11/2-2005/2/2、2008/11/4-2009/2/4、2012/11/6-2013/2/6、2016/11/8-2017/2/8、2020/12/14-2021/3/14。國產產業以S&P航太與國防等權重指數為代表、大盤以標普500指數為代表



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