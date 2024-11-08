陽明10月營收年增68%、月減12.15%　憂貿易壁壘不利全球經濟

▲陽明擔憂貿易壁壘及產業政策的改變可能為全球經濟成長帶來下行風險。（圖／陽明提供）
記者張佩芬／台北報導
陽明海運(2609)今(8)日公布10月單月營收為新台幣189.93億元，較9月營收減少26.27億元，減幅為12.15%，較去年同期營收增加新台幣76.92億元，增幅為68.06%。公司擔憂貿易壁壘及產業政策的改變可能為全球經濟成長帶來下行風險，另美國大選後如全面徵稅政策付諸實踐，亦將對全球貿易造成衝擊。
陽明今年全年累計至今營收為1,882.22億元，較去年同期營收1,192.03億元，增加690.19億元，增幅為57.9%，公司說明10月營收月減主要受市場需求放緩及運價修正影響，使營收較上月減少。
航運市場供需成長預測根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.4%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.8%，需求成長為2.5%。
陽明分析，10月主要經濟體製造業PMI指數，中國重新回到擴張；歐元區略有改善，美、日則受到美國總統大選不確定性和需求不振影響，PMI指數低於前值。根據IMF最新經濟展望，受惠於通膨降溫，預期2025年全球經濟將穩定成長達3.2%，亞太新興市場仍然表現強勁。
然而地緣政治緊張局勢、貿易壁壘及產業政策的改變可能為全球經濟成長帶來下行風險，此外美國大選後如全面徵稅政策付諸實踐，亦將對全球貿易造成衝擊。
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