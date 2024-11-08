自動化廠新兵協聯搶進海外電車市場　有望打入中系電車供應鏈體系

▲協聯董事長張偉強（右）與海康機器人業務開發經理Dennis Lee（左）。（圖／協聯提供）

記者高兆麟／綜合報導

國內AI自動化系統整合商協聯科技此次赴新加坡參加ITAP自動化大展，除考察海外市場趨勢外，也拜會多家自動化供應鏈洽談合作，未來有望藉由和中系自動化大廠的結盟，打進中國電動車及物流產業。

協聯科技作為一家工廠自動化設備的EMS服務系統整合商，自創立多年以來，透過不斷累積各項設計技術、製造技術、品質保證技術、及解決方案提案能力，持續擴大業務版圖。目前憑藉「系統整合技術」、「AI智能產品群」、「IDM（垂直整合）」、「專業客製化」等四大核心，為客戶提供高附加價值的解決方案，為客戶打造AI智慧生產線。

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協聯董事長張偉強此次赴新加坡自動化大展參訪，拜訪中國最大自動化廠商海康機器人並介紹旗下產品，海康機器人業務開發經理Dennis Lee針對協聯產品表示，協聯和海康的產品彼此相當適配，相信海康可提供的解決方案對協聯來說也是非常有競爭力，有望升級協聯既有產品線，同時藉雙方合作，海康也可把中國客戶資源和協聯共享，未來也有望將協聯解決方案推展到中國市場，為彼此爭取更多客戶合作。

張偉強則說，他也相當看好雙方合作潛力，海康的視覺應用可用在許多地方，以瑕疵檢測來說，可以結合他們的AI應用，可在末端品管上來使用，或監控每個站點的精度，且海康提供的產品組合相當有彈性，視覺軟體、硬體不只可以整套購買，也可以選擇需要的部分單獨販售，因此相當適合如協聯這樣的整合商。

Dennis Lee則說，他相當看好彼此合作的可能性，因此在展會後也會請台灣分公司和協聯保持聯繫，並針對合作可能性進行深入討論。由於海康目前客戶包括中國一線大廠，例如OPPO、電動車大廠極氪、吉利、蔚來、青島啤酒、DHL等都是旗下客戶，因此未來也有望開啟協聯和中系廠商合作大門。

除了海康機器人外，張偉強也和主攻物流自動化的齊物科技進行拜會，雙方也介紹並討論各自的解決方案，張偉強說，協聯和齊物科技業務內容相似，可藉合作來進攻台灣物流產業，如MOMO或PChome等大廠都是可以努力的對象，張偉強也稱讚，齊物的系統相當完整，也進行模組化設計，特別是在虛實整合、模擬軟體部分更是如此。

張偉強說，這次來海外看到相當多完整解決方案，像齊物的技術，未來協聯若導入，將可以大大提升競爭力，提供給客戶更美觀的UI主控面板，由於許多大廠都相當重視UI美觀及順手程度，透過模擬軟體的合作可以讓既有方案用更漂亮的方式呈現。

除此之外，張偉強也說，目前看起來雙方都有完整解決方案和客戶群，未來可以互相截長補短，提供更具競爭力方案，並共享客戶資源，例如齊物的自動化物流模組系統及監控面板就相當適合用以爭取如MOMO這類物流業者的訂單。