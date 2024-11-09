星展銀傳進軍馬來西亞　外媒曝入股當地銀行3成股權

▲星展銀行,DBS。（圖／資料照）

記者林潔禎／綜合報導

新加坡最大的銀行星展集團積極尋求海外擴張，根據《路透社》報導，兩位知情人士表示，星展銀行正在考慮收購新加坡政府所擁有淡馬錫控股持有的馬來西亞聯盟銀行（ABMB） 29.1% 的股份。

報導稱，星展銀行是唯一一家在馬來西亞沒有零售銀行業務的新加坡銀行，星展銀行在新加坡當地競爭對手華僑銀行和大華銀行均在馬來西亞開展零售銀行業務。

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根據倫敦證券交易所集團的數據，淡馬錫也是星展銀行的最大股東，持有 28.9% 的股份。

知情人士表示，星展銀行除考慮收購目前價值約 4.6 億美元的馬來西亞聯合銀行 29.1% 的股份外，其中一位消息人士稱，星展銀行進軍馬來西亞的另一選擇是收購已公開出售訊息的科威特金融公司 (Kuwait Finance House) 的馬來西亞零售銀行資產。

報導稱，整個計畫還處於非常早期的階段，任何收購馬來西亞銀行股權的正式談判都需要得到馬來西亞央行或馬來西亞國家銀行的批准。

星展銀行的發言人表示「我們不對市場傳言和猜測發表評論」；淡馬錫拒絕置評。馬來西亞聯合銀行和馬來西亞國家銀行在昨（周五）營業時間結束後也沒有回應置評請求。

報導稱，星展銀即將離任的執行總裁高博德（Piyush Gupta） 的15 年任期內，星展銀行憑藉在中國、印度、印尼和台灣等市場建立重要業務的收購，成為地區銀行業巨頭。

星展銀行機構銀行業務部負責人兼副執行長陳蘇珊將於明（2025）年 3 月接替Piyush Gupta，成為該行首位女性領導者。

另星展日前公布2024年第三季淨利首次突破新幣30億元（約新台幣741.7億元），較去年同期成長15%，與上一季度相比成長8%，達新幣30.3億元（約新台幣749.1億元）。