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傳保會舉辦短影音變現大師班　引領傳銷產業數位轉型

▲「短影音變現」講座引起熱烈迴響。（圖／財團法人多層次傳銷保護基金會）

▲「短影音變現大解密」講座引起熱烈迴響。（圖／財團法人多層次傳銷保護基金會）

記者陳瑩欣／台北報導

財團法人多層次傳銷保護基金會9日舉辦「短影音變現大解密」講座，吸引逾300位來自40多家傳銷夥伴齊聚一堂，多位傳銷事業總經理及高階主管親自出席，展現對數位轉型的高度重視與積極投入。

包括安麗日用品股份有限公司鑽石級直銷商林國壹、美商如新華茂股份有限公司台灣分公司NU SKIN總裁級品牌大使林鶴洋、新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司台灣分公司總經理陳淑貞、連法國際實業股份有限公司總經理陳志揚等多名傳保會董事也親自蒞臨。

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傳保會安麗董事林國壹在開幕致詞中強調， 短影音已成為現代行銷的關鍵，傳保會一直以來都致力於協助傳銷夥伴掌握最新的行銷趨勢。透過這次活動，希望能夠激發大家的創意，共同開創傳銷產業的新未來。

此次講座特邀知名短影音行銷專家「老獅說」Lion擔任主講人，分享其豐富的實戰經驗與創意技巧。講座內容涵蓋短影音平台的運作機制、內容創作技巧及流量變現模式等，並透過實際案例分析與互動問答，協助與會夥伴掌握如何製作吸引人的短影片並有效將流量轉化為商機，進一步提升個人IP品牌影響力。

傳保會執行長張琳禎強調，短影音行銷已成為現代行銷的必爭之地。傳保會致力於為傳銷產業興利，數位轉型是重要的推動任務，此次講座不僅是一場未來趨勢與實務結合的盛會，更是一個里程碑，象徵傳銷產業積極擁抱數位浪潮。」

張琳禎並預告，將於12月6日舉辦「2024傳銷經營實務與法律趨勢論壇」，活動主題聚焦ESG，將邀請安麗營運長黃桂琴、如新張雅婷總經理、賀寶芙陳昭良總經理及威望陳麗鎂總經理等傳銷業界巨擘，探討如何將ESG理念融入企業核心以取得卓越成效。

▲▼「短影音變現大解密」講座。（圖／財團法人多層次傳銷保護基金會）

▲「短影音變現大解密」講座。（圖／財團法人多層次傳銷保護基金會）

NU SKIN總裁級品牌大使林鶴洋董事也將分享社群媒體行銷的實戰案例，而社群媒體大師貝克大叔林耀華將深入剖析自媒體的裂變力量。法律專家律師林天財則將針對傳銷產業在組織行銷與社群行銷結合下的法律議題進行深度探討，協助企業規避風險。

此外，中華直銷法律學會理事長吳婕華將透過最新的契約範本研究成果，探討傳銷產業未來發展趨勢，並提供實用建議。

關鍵字： 數位轉型傳銷產業短影音行銷傳保會教育活動

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