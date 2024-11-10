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快訊／加油等等！　明起汽、柴油各降0.4元

▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升26.8元。本週因維持亞鄰最低價，汽、柴油各吸收1.3元及1.6元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)延長額外減產措施及拉斐爾颶風襲美影響石油生產等因素影響，導致國際油價上漲。

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浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲2.00美元，新台幣兌美元匯率貶值0.044元，漲幅為2.32%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.9元及1.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.3元及1.6元，吸收後95無鉛汽油價格未達啟動油價平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.4元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.3元及1.6元均由台灣中油吸收，113年累計至10月底止，台灣中油共吸收約235.31億元。

關鍵字： 油價台灣中油汽油柴油降價

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