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川普2.0拉高關稅再掀航海王搶運潮？　2大攬貨業：估計有但不多

▲基隆港北櫃場貨櫃裝卸作業現況。（圖／基隆港務分公司提供）

▲業界估避高關稅的搶運貨會有，但不多。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國總統當選人川普的高關稅政策，讓貨櫃船運市場預期會有一波避高關稅的搶運潮，不過國內兩家超大型攬貨公司，以及台驊控股、捷迅等都表示，目前都還未見客戶有這樣的需求，估計搶運的貨會有，但是不多，主要是各國企業早已從中國大陸往東南亞、印度、墨西哥等國分散。陽明海運前董事長謝志堅認為，搶運會發生，就看比例多寡。

超大型攬貨業A公司負責人分析，2018年7月，美國開始對價值340億美元的中國商品徵收25%的關稅，2019年9月擴大到超過3600億美元的中國商品，稅率最高達25%，當時企業的「中國加一」戰略開始升溫，新冠疫情爆發後，中國的封城與清零政策，對全球供應鏈產生嚴重衝擊，讓國際企業，尤其是大企業相繼在中國以外國家增設廠，甚或搬離中國。

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A公司認為，大陸輸美貨品很多屬於民生用品，如果真的加徵60%關稅，估計會造成通膨，影響美國消費大眾，力挺川普的特斯拉執行長馬斯克，與中國關係良好，40%電池倚賴中國廠商，一定會居中拉線，促成中美貿易談判，估計中國會承諾購買大量美國農畜產品、波音客機等，讓美國放寬對中國的關稅制裁。

超大型攬貨業B公司則指出，目前看來沒有想像中那樣的搶運需求，大陸是有很多工廠移走了，但是估計最多也就移走四成左右，大陸本身還是有一定的出貨量，就看高關稅實施後，大陸以外的工廠出的貨能補上多少。

貨櫃船公司在美國的高階主管則指出，擔心關稅問題的美國進口商，估計不會賭川普贏不贏，而是會預防性先進些貨，今年7月洛杉磯港貨櫃裝卸量年增37%、8月年增16.01%、9月年增27%，其中除了因為美國東岸罷工可能，估計也有考慮關稅問題的貨在內。

不過謝志堅認為，提前進貨除了有資金積壓問題，美國的倉儲費用不便宜，太早進貨倉儲費用可能高過關稅，川普1月20日上任後何時會開始實施高關稅還不知道，是不是真的會對中國課徵60%關稅，對哪些國家會課徵10%關稅，也都還要觀察，尤其是美國民主黨這次敗選，通膨被認為是主要因素，川普上任後勢必要為通膨問題調整相關政策。

今年二、三季美國進口商有因為美東罷工可能提早進貨，第四季就會呈現淡季比往年淡現象，明年1月農曆年前原本就會有傳統的小高峰，或許1月就會有些避高關稅的搶運貨，2、3、4月原本是淡季，但那時也可能會有些搶運貨，不過他還是要說，搶運是寅吃卯糧的行為。

關鍵字： 攬貨業.未見搶運貨會有但是不多

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