傳SpaceX要供應鏈撤台！經濟部：求證台廠「未有工廠遷出規劃」

▲傳出SpaceX台廠供應鏈被要求遷出一事。圖為SpaceX在德州進行「星艦」（Starship）太空船第5次試射。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

針對傳出SpaceX台廠供應鏈被要求遷出一事，經濟部11日表示，已在第一時間與關聯台廠聯繫，業者表示為服務全球供應客戶，配合客制需求進行生產調度已是常態，而在近期美國大選前後，未接到SpaceX公司要求工廠遷出台灣，因此經濟部強調，外界無須過度揣測與渲染，提醒國人注意資訊來源的正確性。

經濟部表示，我國電子、資通訊產業長期以來，是全球供應鏈重要的一環，尤其在半導體、電子零組件等領域具有不可或缺的地位。其中，台灣發展完整的46家電子零組件產業，包括材料元件、PCB、天線元件、纜線、電源供應器等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這些零組件不僅供應衛星通訊服務商SpaceX公司外，在目前國際衛星通訊服務朝結合高、中、低多軌道衛星整合服務發展下，也遍及其他國際衛星、陸地電信營運商、設備商客戶，以確保全球多元布局。

除了電子零組件產業仍持續在台灣深耕研發製造外，經濟部在2021年以來，也已透過主題式研發輔導，支持30家系統、零組件業者集結，成功開發涵蓋家用、車用、船用、航空用等各類衛星地面設備產品研製能力，並向全球各型態衛星通訊服務、設備商爭取建立供應鏈合作關係。

經濟部指出，我國產業近幾年面對美中科技角力、地緣政治、去中化供應鏈局勢，已快速應對分散在多國、多地生產的全球供應鏈布局，有很好的產能彈性調適能力。

整體而言，經濟部強調，台灣在衛星地面接收設備，已有自主研發能量，台灣產業製造能量有競爭力，並無外傳生產外移情事，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈合作關係。