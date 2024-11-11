LINE Pay興櫃轉上市！以每股520元溢價發行　現金增資800萬股

▲LINE Pay即將興櫃轉上市，目前用戶數突破1,270萬戶，覆蓋台灣超過半數人口。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

第三方支付品牌LINE Pay（7722）即將興櫃轉上市，將進行現金增資800萬股，每股發行價格為520元溢價發行，其中，保留5%、40萬股由公司員工認購；其餘95%計760萬股則全數由證券承銷商對外公開承銷，預計募集總資金41.6億元。如果以11月11日收盤價663元計算，新股發行價的價差為143元。

LINE Pay收入主要來源為手續費收入，占總營收83%；其次為金融推廣合作收入，占12%，以及廣告行銷平台收入占3%。LINE Pay近年營收穩步上升，累計今年前10個月營收51億元，年增31%，顯示在支付市場中具備長期成長的營運能力。

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另觀察LINE Pay營運情形，累計今年前三季營收45.29億元，年成長逾3成；稅後淨利4.79億元，每股淨利（EPS）7.99元，目前累計今年前三季獲利已超越2022年全年的4.4億元、並逼近2023年全年的4.82億元。

根據統計，LINE Pay用戶數已突破1,270萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，等同「每2人就有1人」是LINE Pay用戶；此外，LINE Pay用戶綁卡數超過1,830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張，且在台灣擁有超過57萬處支付據點。

據了解，LINE Pay前3大股東分別為母公司韓商LINE Financial Corporation持股65.84%，台北富邦銀行持股19.51%及聯邦銀行持股9.76%；另還有員工持股信託專戶，持股約2.38%。