NCC遭詐騙集團冒用「騙民眾個資」　急發公告：這是詐騙！

記者蘇晟彥／綜合報導

NCC（國家通訊傳播委員會）近年積極打詐，配合各單位全方位圍堵詐騙集團。但近日傳出詐騙集團假冒NCC名義，以電話向民眾誆稱「申辦門號遭人檢舉停話」，進而要求民眾提供個資，對此，NCC 11日發出聲明表示，「這是詐騙！不會主動以電話洽詢民眾個資。」

▼NCC遭詐騙集團冒名盜用，11日發出聲明鄭重呼籲「不會主動以電話洽詢民眾個資」。

NCC表示，近日接獲民眾反映，有詐騙集團冒用NCC名義，以電話向民眾誆稱「申辦門號遭人檢舉停話」，進而騙取個資證件，而NCC在此呼籲「這是詐騙！」。NCC也提醒，該會不會主動以電話洽詢民眾個資，如有相關情形，就是偽冒電話。請民眾慎防，不要輕易將個資和財物交付給他人。若接到可疑來電或簡訊，請撥打165反詐騙專線查證。

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此外，NCC 8日才通過「電信事業用戶號碼使用管理辦法」及「申請電信事業登記注意事項」修正草案，除新增電信事業應對於用戶異常使用行為，應對於用戶資料重新核對及登錄等規定外，另對於近期特定電信服務可能涉詐之案例，草案也新增明定電信事業未來對於用戶號碼之使用行為及特定電信服務銜接公眾電信網路時，不得逾越公眾電信網路號碼計畫規範及原申請核配內容，以維護用戶號碼運作識別之市場秩序，避免遭不當利用從事詐欺行為。此兩案後續將辦理草案預告，徵詢各界意見。

NCC表示，「申請電信事業登記注意事項」修正草案，亦係為全面要求電信事業受理申辦電信服務時應落實「詐欺犯罪危害防制條例」、「電信事業用戶號碼使用管理辦法」及「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」相關規定，明定申請人申請辦理電信事業登記時，應載明電信網路架構，且應標示網路組合型態及說明完整電信訊務流。



