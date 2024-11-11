重視員工培訓、導入AI提升競爭力　東森橫掃7項「幸福企業」金獎

▲2024幸福企業頒獎典禮，東森集團橫掃7項金獎。（圖由左至右）東森分眾傳媒總經理林境寬、ETtoday東森新媒體執行副總編輯譚志東、東森房屋副總經理陳財鴻、東森國際副總經理鄭應娜、東森自然美總經理宋湘嵐、東森購物營運長洪茂光及慈愛動物醫院獸醫師詹禾軒代表出席領獎。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

由1111人力銀行主辦的「2024幸福企業」今(11/11)於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮，東森集團旗下品牌一口氣拿下7項大獎幸福鍍金！其中ETtoday東森新媒體及分眾傳媒為首度獲得金獎肯定，而東森房屋是第6次獲金獎，得獎最多次，而東森國際及東森購物連續4年得獎，東森自然美及慈愛動物醫院則是連二年得獎。在金獎加持下，東森集團將持續與員工攜手共創美好生活，幸福久久。

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▲東森自然美總經理宋湘嵐(右)表示東森集團重視員工培訓，並隨時因應市場調整經營方針帶領員工前進。

東森自然美總經理宋湘嵐說明，東森集團致力於員工的全面培訓與發展，並透過長期的學習計畫，強化員工的職能技能及對未來科技的應用能力。集團積極推動數位學習，提供多元的學習資源和完善的師資，確保員工能在各種環境中靈活學習，充分提升知識技能。此外，東森集團也相當重視ESG發展，關注企業永續和環境保護，為員工打造健康、具發展性的工作環境。

不僅如此，過去以虛擬通路發展為核心的東森集團，近期在市場快速變化的環境下，開始積極佈局線下通路和大健康產業，並加強對熟齡、銀髮族市場的發展，持續帶領員工前進。

▲東森分眾傳媒總經理林境寬(右)感謝東森集團總裁王令麟的遠見與支持，提升員工職場競爭力。

東森分眾傳媒總經理林境寬表示，感謝東森集團總裁王令麟的遠見與支持，使東森分眾傳媒在2019年得以併入集團開啟成長新篇章。藉由集團內的資源整合，包括東森房屋、大健康及東森購物等業務的協作，使分眾傳媒能為社區住戶及商辦客戶提供更多優惠與便利，逐步成為服務生活圈的「獨角獸」企業。

林境寬進一步說明，在總裁的領導下，分眾傳媒重視員工的持續培訓，以應對快速變化的市場需求和技術革新，例如在服務過程導入AI輔助，能更有效率地對應社區客戶問題，而品牌本身的「東森嚴選」也獲得年長住戶及管委會的認可，此外，公司也針對員工服務客戶的需求，做靈活的工作安排並提供津貼，讓同仁在團結的氛圍中成長，並願意持續精進與學習，也提升了自身的職場競爭力。

▲東森購物、東森國際、東森自然美及慈愛動物醫院獲得2024幸福企業「一般生活服務類」金獎。

▲ETtoday東森新媒體、東森分眾傳媒獲得2024幸福企業「大傳教育社福類」金獎。

▲東森房屋榮獲2024幸福企業「營建建築類」金獎。

「2024幸福企業」共分為11大類，吸引超過3,700家企業共襄盛舉，最後由494家脫穎而出獲得幸福企業金獎標章認證。其中東森購物、東森國際、東森自然美及慈愛動物醫院獲得「一般生活服務類」金獎；ETtoday東森新媒體、東森分眾傳媒獲得「大傳教育社福類」金獎；東森房屋榮獲「營建建築類」金獎等，共計7項幸福企業金獎，現場更邀請到朱立倫、王金平、李鴻源等眾多政界名人擔任頒獎嘉賓給予幸福企業得獎者支持與勉勵。

近年ESG成為顯學，企業不僅追求經濟利益更要關注對環境、社會和公司治理的影響，建立平等公正的機會，吸引多元人才加入，而員工被視為企業重要資產，提高幸福感將有助提升整體績效及工作效率，對企業穩健經營至關重要。