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IEAT迎日本福岡商工會議所疫後首訪　期許台灣與九州成為世界玄關

▲IEAT與福岡商工會議所交流晚宴大合照，前排右起貿易署長江若、經濟部前部長王美花、台北市長獎萬安、經濟部部長郭智輝、IEAT理事長黃教漳、福岡商工會議所會頭谷川浩道等貴賓合影。（圖／IEAT提供）

▲IEAT與福岡商工會議所交流晚宴大合照，前排右起貿易署長江若、經濟部前部長王美花、台北市長獎萬安、經濟部部長郭智輝、IEAT理事長黃教漳、福岡商工會議所會頭谷川浩道、日本台灣交流協會代表片山和之、福岡商工會議所副會頭真鍋博俊、副會頭永江靜加、台北市日本工商會理事長村田温等貴賓合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)昨(11)晚由黃教漳理事長設宴歡迎日本姐妹會「福岡商工會議所」訪問團，黃教漳致詞時說：「福岡縣前知事麻生曾經希望台日攜手合作、將九州打造成亞洲的玄關，目前台灣的半導體及供應鏈業者已前往九州發展、進行台日產業合作，今後不只成為亞洲的玄關，也期許我們能夠成為世界的玄關。」

福岡商工會議所由該會會頭兼任日本商工會議所副會頭谷川浩道所率福岡重量企業一行15人，在疫後首次訪台，經濟部部長郭智輝、台北市市長蔣萬安、國際貿易署署長江文若、日本台灣交流協會代表片山和之、台北市日本工商會理事長村田溫等台日雙方貴賓也特別應邀出席晚宴，會場中與IEAT理監事、雙方會員廠商交流熱烈。

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▲IEAT理事長黃教漳在晚宴上致詞。（圖／IEAT提供）

▲IEAT理事長黃教漳在晚宴上致詞。（圖／IEAT提供）

黃教漳於開場致詞表示，IEAT目前在全球與60國、178個重要工商團體締結姐妹會，而福岡商工會議所是IEAT在日本九州．沖繩地區的第1個姐妹會，谷川會頭同時擔任由九州沖繩地區78個商工會議所組成的「九州商工會議所連合會」會長，是九州沖繩地區工商團體的領導者。

根據日本觀光廳的統計，2023年外國觀光客消費金額最高的是台灣旅客，大約7,835億日圓，應該在九州沖繩地區也有相當程度的消費。黃教漳表示，他個人也擔任台灣「工商協進會」的副理事長，與日本「九州經濟連合會」之間簽訂有MOU，自2016年起每年定期合作辦理「台日(九州)經貿論壇」。此外，也在台灣與日本「經濟團體連合會」合作組成、推動台日半導體供應鏈的團隊中擔任Leader。

2010年當時的福岡縣知事麻生渡來台訪問時，雙方曾經討論到希望台日攜手合作、將九州打造成亞洲的玄關。目前台灣的半導體及供應鏈業者已前往九州發展、進行台日產業合作，今後不只成為亞洲的玄關，也期許雙方能夠成為世界的玄關。

▲福岡商工會議所會頭谷川浩道致詞。（圖／IEAT提供）

福岡商工會議所會頭谷川浩道致詞。（圖／IEAT提供）

福岡商工會議所會頭谷川浩道也致詞指出，以台灣TSMC在熊本投資設廠作為契機，半導體相關產業的投資也持續進入九州，我目前也兼任日本商工會議所的副會頭，正持續向日本政府要求行政單位能夠有速度感地進行施政。務必使得台灣與九州的連結，不僅只在半導體產業，今後更能夠擴大到各個產業面。希望透過台灣人流進入九州，從而帶動相互的交流，進一步擴大兩地的貿易商機。

經濟部部長郭智輝致詞表示，台灣、九州的交流已進入空前的高度，雙方產業協會、企業單位、人才培訓、新創領域等往來互動可說絡繹不絕。為進一步強化台日產業合作並協助台灣優勢產業全球布局，經濟部規劃在日本設立單一服務窗口，提供我國半導體、AI等優勢產業赴日投資相關法規諮詢與引介服務，盼透過以大帶小模式，協助中小企業海外布局，讓台商形成產業聚落。

日本台灣交流協會代表片山和之在致詞中指出，台日企業在半導體產業的合作，除了帶動其他台灣企業前往九州設點，連帶也使日本企業增加在九州的投資。今後兩國企業的合作將不只在半導體產業，在服務業、觀光旅遊、食品等多項產業的合作也值得期待。福岡作為九州的門戶，必定能夠利用這個時機帶動與台灣在人流、產品及技術的往來，進一步擴大兩國在各項產業的合作交流。

▲左起台北市長蔣萬安、經濟部長郭智輝、日本台灣交流協會代表片山和之在晚宴上致詞。（圖／IEAT提供）

▲左起台北市長蔣萬安、經濟部長郭智輝、日本台灣交流協會代表片山河之致詞。(圖／IEAT提供)_

台北市市長蔣萬安則指出，今年10月台北市國際人才交流社群「Taipei Entrepreneurs Hub 台北創業幫」與福岡市攜手，配合九州最大的新創展Ramen Tech 辦理海外宣傳會，與日本在地的投資人、投資銀行等新創生態圈交流，並分享台北市投資及創業輔導資源，推動雙方在創新創業上的互助與合作。

福岡是日本新設企業最多、人口成長最高、年輕人移入最多的城市，後續希望透過台北市進出口公會和福岡商工會議所已建立的合作管道，促成台北和福岡雙方產業界更多的互動交流。

「福岡商工會議所」訪問團成員包含金融、物流、不動產等產業，為福岡市工商界之重要代表。此次來訪也創下與IEAT與福岡締盟以來，該市工商界訪團層級最高、產業範圍最廣之交流紀錄。此外，台灣日本人會理事長德元克好、台灣三井物產總經理增田裕一等在台日商代表、九連環經開發(九電工關係企業)董事長宮本俊明、台灣西鐵國際物流(西日本鐵道關係企業)平山清協理、新桃電力(九州電力)副總經理荒川洋等福岡在台企業代表，也出席晚宴參與交流。

IEAT與全球60國、177個重要商工團體簽訂合作備忘錄。其中特別重視與日本的經貿交流，目前在日本有15個姐妹會，包括札幌、東京、名古屋、神戶及福岡等地的商工會議所，是台灣與日本各城市締結姐妹會最多的工商團體。IEAT今後將與福岡商工會議所持續攜手，合作拓展台灣與福岡兩地在貿易、技術、觀光、文創產業等面向之交流，協助會員廠商開創更多與日本九州的合作商機。

關鍵字： IEAT迎日本福岡商工會議所疫後首訪　期許台灣與九州成為世界玄關

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