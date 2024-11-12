快訊／台股收盤大跌547.87點　台積電跌35元至1050

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（12日）開低走低，加權指數終場大跌547.87點，以22981.77點作收，跌幅2.33％，成交量4385.39億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大跌252.88點開出，指數開低走低，盤中最高達23276.76點，最低22981.77點，終場收在22981.77點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1050元，跌幅3.23％；鴻海（2317）下跌6元至214元；廣達（2382）下跌12元至313元；陽明（2609）上漲0.3元來到72.1元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.09元至9.48元。

今天漲幅前5名個股為光麗-KY（6431）上漲1.6元，漲幅10％；錸德（2349）上漲1.35元，漲幅9.93％；六方科-KY（4569）上漲24元，漲幅9.92％；聚隆（1466）上漲1.35元，漲幅9.71％；峰源-KY（6807）上漲6.9元，漲幅8％。

跌幅前5名個股則為中租-KY（5871）下跌14.5元，跌幅10％；虹堡（5258）下跌10.2元，跌幅10％；鴻名（3021）下跌3.35元，跌幅10％；喬山（1736）下跌15元，跌幅9.77％；居易（6216）下跌4.35元，跌幅9.7％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 光麗-KY（6431） 17.6 ▲1.6 ▲10.0％ 錸德（2349） 14.95 ▲1.35 ▲9.93％ 六方科-KY（4569） 266.0 ▲24.0 ▲9.92％ 聚隆（1466） 15.25 ▲1.35 ▲9.71％ 峰源-KY（6807） 93.1 ▲6.9 ▲8.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中租-KY（5871） 130.5 ▼14.5 ▼10.0％ 虹堡（5258） 91.8 ▼10.2 ▼10.0％ 鴻名（3021） 30.15 ▼3.35 ▼10.0％ 喬山（1736） 138.5 ▼15.0 ▼9.77％ 居易（6216） 40.5 ▼4.35 ▼9.7％

資料來源：證交所