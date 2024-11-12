快訊／台股收盤大跌547.87點　台積電跌35元至1050

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（12日）開低走低，加權指數終場大跌547.87點，以22981.77點作收，跌幅2.33％，成交量4385.39億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大跌252.88點開出，指數開低走低，盤中最高達23276.76點，最低22981.77點，終場收在22981.77點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌35元來到1050元，跌幅3.23％；鴻海（2317）下跌6元至214元；廣達（2382）下跌12元至313元；陽明（2609）上漲0.3元來到72.1元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.09元至9.48元。
今天漲幅前5名個股為光麗-KY（6431）上漲1.6元，漲幅10％；錸德（2349）上漲1.35元，漲幅9.93％；六方科-KY（4569）上漲24元，漲幅9.92％；聚隆（1466）上漲1.35元，漲幅9.71％；峰源-KY（6807）上漲6.9元，漲幅8％。
跌幅前5名個股則為中租-KY（5871）下跌14.5元，跌幅10％；虹堡（5258）下跌10.2元，跌幅10％；鴻名（3021）下跌3.35元，跌幅10％；喬山（1736）下跌15元，跌幅9.77％；居易（6216）下跌4.35元，跌幅9.7％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|光麗-KY（6431）
|17.6
|▲1.6
|▲10.0％
|錸德（2349）
|14.95
|▲1.35
|▲9.93％
|六方科-KY（4569）
|266.0
|▲24.0
|▲9.92％
|聚隆（1466）
|15.25
|▲1.35
|▲9.71％
|峰源-KY（6807）
|93.1
|▲6.9
|▲8.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中租-KY（5871）
|130.5
|▼14.5
|▼10.0％
|虹堡（5258）
|91.8
|▼10.2
|▼10.0％
|鴻名（3021）
|30.15
|▼3.35
|▼10.0％
|喬山（1736）
|138.5
|▼15.0
|▼9.77％
|居易（6216）
|40.5
|▼4.35
|▼9.7％
資料來源：證交所
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