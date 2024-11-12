ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中菲行前三季EPS5.13元、年減12.5%　10月營收兩年新高

▲中菲行新任董事長錢文莉。（圖／取自中菲行官網）

▲圖為中菲行董事長錢文莉。（圖／取自中菲行官網）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)董事會今(12)日公布今年前三季集團營業額為新台幣（以下相同）202.39億元，年增27.5%，稅後淨利為7.23億元，年減12.5%，每股盈餘為5.13元。公司10月營收為27.47億元，年增41.22%，月增4.49%，創兩年新高。　

公司指出，113年國際運輸物流市場依然充滿挑戰，俄烏戰爭未息，紅海危機持續，加上伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動，而且對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大的影響，也造成困難，面對這些世局的變動及多變的市場，挑戰倍增、經營風險亦倍增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台提供了虛實並進、無往弗屆的專業服務，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的超過150個實體通路的競爭力發揮了功效。

同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統(Dimerco Value Plus SystemR)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，在113年前三季充滿挑戰的國際運輸物流市場，仍能達到相當的獲利。

除了強化營業獲利能力，中菲行長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，113年9月底的流動比率達2.71，大幅優於同業一般水平，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔股東權益或淨值9.5%，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額只佔總資產的32.9%， 顯示極為健康、穩健的財務結構。

展望未來，中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型、以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務品質，必將持續創造獲利。

關鍵字： 中菲行前三季EPS年減12.5%

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP98正片／超越0050！歷年報酬率狂飆至921.81%，0052躍升台灣科技股ETF王者

推薦閱讀

比特幣挑戰9萬美元　00909 ETF挾數位資產商機飆新天價

比特幣挑戰9萬美元　00909 ETF挾數位資產商機飆新天價

美國總統大選落幕，川普確定重返白宮，比特幣聞訊大漲挑戰9萬美元歷史新高，連結數位資產ETF國泰全球數位支付服務（00909）也跟著水漲船高，今（12）日盤中最高報36.59元，為掛牌以來天價。

2024-11-12 13:00
外資淨空單破5萬口刷紀錄！股民心驚　法人：沒必要過度偏空

外資淨空單破5萬口刷紀錄！股民心驚　法人：沒必要過度偏空

台股逼近24000點高位，外資11日淨空單增加到51698口，首突破5萬口，創下歷史新高，投資人是否該居高思危？國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，外資空單部位由很多面向組成，包括避險、套利，淨空單口數來到5萬多口水位，投資人可能偏向審慎些，畢竟指數已經逼近10月23723點這個高位，但沒必要做過度偏空解讀。

2024-11-12 11:13
中租-KY跌停創4年低點　租賃三雄全盤皆墨

中租-KY跌停創4年低點　租賃三雄全盤皆墨

中租-KY（5871）昨（11）日法說釋出前景保守看待，今（12）日開盤跳水摔落至130.5元跌停價，租賃三雄除中租-KY外，包括裕融（9941）、和潤企業（6592）跟進下跌，跌幅近半或超過半根跌停板。

2024-11-12 11:37
台積電7奈米以下AI晶片禁銷中國　集邦：營收估影響5至8%

台積電7奈米以下AI晶片禁銷中國　集邦：營收估影響5至8%

市場傳出台積電（2330）通知中國客戶將暫緩7nm(含)以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國客戶欲在先進製程開案，皆須接受嚴格審查以確保晶片非用於AI或其他受限制用途。根據TrendForce最新研究報告，若該規範發酵，可能影響TSMC營收表現、7nm(含)以下先進製程產能利用率，也將衝擊中國AI產業發展前景。

2024-11-12 09:22
勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部啟動調查，次長陳明仁今天說，會去釐清、正面處理，有系統梳理事情來龍去脈，降低未來發生的風險。

2024-11-12 12:40
3檔10元債券ETF新兵報到！　下周開募

3檔10元債券ETF新兵報到！　下周開募

殖利率上升推動債券ETF買氣增溫，為增加債息現金流規劃多元性，並突顯收益與潛在資本利得兩大債券投資主軸，元大投信推出採月配息與票息率篩選設計的元大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B)，以及敏銳反映債市價差變化的元大零息超長美債(00969B)，一次涵蓋從美債到投資級債、從領息到追求價差的不同選擇，均採10元發行，11月18日至22日募集。

2024-11-12 11:46
中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

編按：中租-KY（5871）今（12）日數度摜跌停，至上午10點47分，最低報130.5元，成交量逾3.65萬張，為上市公司成交量第4大，同屬租賃業的裕融（9941）也跌逾半根，兩檔「難兄難弟」從過去「存股資優生」成為「存骨標的」，3大關鍵原因一次看。

2024-11-12 10:59
神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張　今年獲利看增

神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張　今年獲利看增

工業電腦廠神達（3706）受惠北美大客戶資料中心業務，帶動10月營收達71.48億元寫下單月歷史新高，近日股價也連番上漲，繼前一天跳空漲停鎖至59.4元到終場，12日也開高走高拉半根，來到63.5元、大漲近7%，短短一小時成交量就突破20萬張，居上市成交量第一。

2024-11-12 10:37
星宇搶攻歐美市場　拚2026年插旗歐洲「考量航點曝」有望獨家開航

星宇搶攻歐美市場　拚2026年插旗歐洲「考量航點曝」有望獨家開航

星宇航空（2646）不斷拓展航網，搶進北美市場後，下一步除了增加北美航點、擴大與阿拉斯加航空的合作之外，也要插旗歐洲市場，目前有評估芬蘭首都赫爾辛基、瑞典首都斯德哥爾摩、丹麥首都哥本哈根等北歐航點，不過受到飛機交機時程影響，預計最快2026年開航機會比較大。

2024-11-12 15:10
三大事業俱佳　北基前三季EPS 1.43元

三大事業俱佳　北基前三季EPS 1.43元

北基（8927）公布累計今（2024）年前三季營收達104.16億元，年增83.87％，稅後淨利歸屬母公司業主5.27億元，年增3.77倍，每股稅後盈餘（EPS）達1.43元，年增3.61倍，創歷年同期新高。

2024-11-12 15:09

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

快訊／台積電跌25元至1060　台股下殺逾380點

神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張

中租-KY暴量跌停！裕融也臉綠　玩股華安：說好的存股變存骨

快訊／王鴻薇指低胸妹送客　王必勝3點酸「發文前先做查證」

中租-KY跌停創4年低點　租賃三雄全盤皆墨

勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：會釐清並處理

吳東亮被新光工會潑冷水！　「新新併」送件卡關

王文潮夫婦合贈台塑、南亞、台化股票給兒子王泉龍　市值8300萬

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366