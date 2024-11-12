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逾80%民眾很晚規劃退休！磊山保經：財務分配可用「631法則」

▲台灣超高齡社會到來，民眾應提前做好「退休準備」。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣超高齡社會到來，面對退休準備及如何財務分配，磊山保經建議，民眾應即早開始進行，將收入依照「6：3：1」分配成3塊，在保有現在生活無虞狀態下，讓保障及退休能夠兼顧，儲備老年生活所需資金及安養照護服務，增進退休生活保障，使台灣高齡者有更美好的生活。

根據國發會10月發布報告，人口高齡化成為已開發國家共同面臨的課題。2024年，全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，台灣在2025年也將迎來邁入超高齡社會現象，意指65歲以上老年人口占總人口比率達20%。

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磊山保經在10月世界音樂節活動中也針對退休議題進行問卷調查，受訪者們依青壯年、壯年、中老年分類，結果顯示，近8成的民眾在預算有限的情況下，會將退休、理財規劃列為最末考量，甚至不考量；只有2成左右的民眾，同時把退休、傳承與理財納入規劃中，顯示民眾對於為老年生活預備的意識仍有待加強。

另據內政部統計，2023年國人平均壽命為80.2歲，其中男性76.9歲、女性83.7歲，較2022年增加0.4歲，男、女性分別增加0.3歲、0.5歲。民眾若預備在60歲退休，還需準備約20年的生活金，但如何在老年時期照顧好自己，活出精彩的第二人生，提早規劃財務與注意身體健康，已是愈發重要的趨勢。

▲民眾進行財務分配時，可善用「631法則」。（圖／pixabay）

磊山保經業務總監侯士睿建議，民眾進行財務分配時，關鍵是「631法則」。所謂「631法則」是指，將薪水依照「6：3：1」分配成3塊，60%的薪水用在日常花費，30%的薪水用於儲蓄與理財，剩下10%的薪水用在風險管理上。

侯士睿指出，分配其中的30%，還要注意是否已規劃個人或家庭的緊急預備金；如果沒有，就該盡早撥每月儲蓄與理財規劃的三分之一至指定帳戶，存足需用的預備金額，開始循序漸進透過儲蓄與投資，為老年生活預備。

他也表示，愈早開始退休準備、負擔愈小，若從出社會時就開始預畫自己的退休生活藍圖，比如每月基本生活金、娛樂費用等，再搭配合適自己風險承受屬性的商品，以保守與積極的不同比例，回算至現下的年齡進行理財目標的預備，就能從容不迫的達成各階段理財目標，完成不同時期的夢想並搭上退休規劃的列車。

此次調查結果中，不同年齡層在預算有限下著重的險種有所不同，18歲至39歲的青壯年族群著重意外險及醫療險，代表還在打拚學業或事業、有大量通勤的需求，且收入與資產相對有限，若遇意外事故恐會有較大的經濟損失，選擇投保意外險能強化個人保障。

至於40歲至59歲的壯年族群，因「上有老、下有小」，擁有較重的家庭責任，會比較傾向加強壽險保障，以轉嫁人身未知風險；60歲以上的中老年族群，在長照險的關注度較其它年齡層大幅提升，顯示不同年齡層，面對人生的課題，在保險規畫配置的需求也有所不同。

侯士睿建議，不論是哪一個年齡層，都應先將人身風險列為首要規劃項目，才能避免人生中突然發生的插曲影響計畫，造成家庭經濟支柱的傾斜。

▲不論是哪一個年齡層，都應做好財務風險管理。（圖／pixabay）

磊山保經表示，行政院主計總處2024年公布，全時受雇員工經常性薪資平均為4萬9,387元，透過勞動部提供的個人退休金試算表，輔以基本投資報酬率3%計算，試算投保30年後，若民眾有自提6%，則每個月退休金為2萬6,108元；如果沒有自提6%，則每月退休金僅有1萬3,054元。

以預估每月可領月退休金額佔最後3年平均薪資比例所得替代率僅11.5%，若民眾單靠勞保退休金，是否足以支付退休生活的基本開銷值得省思，因此，面對超高齡社會的來臨及平均餘命的延長，磊山保經認為，民眾要關注的不僅是現下的生活所需，更需要即早為退休進行準備，才能擁有自在的第二人生。

關鍵字： 退休財務保險財務磊山保經

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