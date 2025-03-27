川普新關稅！台積電車用佔比5%影響小　陸行之點13家業者衝擊深

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普針對非美製汽車加徵25％關稅，前半導體分析師陸行之直言「競爭者車價平均增加25%，你就算漲個10-15%也不算過分吧」，他認為，特斯拉等廠商為政策受惠者，台積電（2330）車用半導體佔比收不到5%，與豐田、本田等汽車一樣影響輕微，反而是Benz、BMW等13家業者較受衝擊。

▲美國總統川普。（圖／路透）

以下是陸行之全文：

如果真的在4/2發生，美國人以後要多付25%的車價買非美國製造的油車及電動車（4萬美元的車變成5萬美元)，即使加大在美製造比重，老實說，製造成本增加個20-30%以上應該也是很平常的，所以這個25%關稅不太可能在短期加速在美製造比重，關稅要拉到40-50%才會痛。

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當競爭者車價平均增加25%，你就算漲個10-15%也不算過分吧，不漲價美國市場銷量增更多，受惠廠商是 Tesla, Rivian, Lucid Air 及其高比重供應鏈，當然還有二手日本及歐洲車市場會受惠；

受到影響較少或不相關的電動車/半導體巨頭

GM(美國製造占全球50-55%), Ford (美國製造占全球55-60%), Toyota (在美製造比例70%，美國製造占全球 18%), tsmc (車用半導體佔比不到5%), Honda (在美製造比例90%，美國製造占全球20%), Renesas, Texas Instruments, On semis, Diodes, Analog Device, Monolithic power, Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, MediaTek, 三星, Waymo/谷歌

漲價25%造成美國消費者縮手或從luxury car改買便宜車，而因此受到影響較大的油電車/半導體巨頭

Stellantis , Nissan, Hyundai (在美製造比例約50%), Benz, BMW (在美製造比例約50%，美國製造占比15%), VW, Infineon, STMicroelectronics, NXP, Murata, ASE group, Uber, etc....