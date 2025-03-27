電價若調漲傳給緩衝期　曾文生：過去確實發生過

▲台電董事長曾文生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

電價審議會將於明（28）日舉行，傳出電價平均調漲6％至8％、但可能會有「緩衝期」，對此，台電董事長曾文生今在節目中表示，過去確實有發生過「電價延後調漲、暫時不做決定」的緩衝期，但對於今年會怎麼做，他真的不知道，還是要等電價審議會拍板。

曾文生今日接受黃暐瀚電台節目《POP撞新聞》採訪，他表示，台電的財務都公開在網站上，媒體預測的電價漲幅6％或8％，都是從台電的公開數據推論；台電目前每年營收約8000億元，若今年電價持平，加上燃料價格推估之下，可能會虧損500億元，因此推算出漲幅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾文生強調，這些推算的數字都不是台電算的，台電一定是算到小數點後兩位數，會不會有緩衝目前真的不知道，「但確實2022年有延後決定，當時受到俄烏戰爭影響，4月審議的結果延後到7月才上路，但9月又審下半年電價，相關的推論都是參考過去的經驗。」

曾文生也說，重點是在產業、民生電價的細節調整，才是真正要去設想的問題，民生電價的調整跟產業電價調整對CPI的影響，是有一定的差距，住宅民生的影響最直接、產業則是間接，政府對外說明過很多次，每次審議會都是在斟酌這部分，大原則是要反映成本、使用者付費，但要顧及民生及物價穩定。