台積電千億美元投資 英特爾前執行長基辛格：難重振美國晶片業

根據外媒金融時報報導，去年年底被迫卸任英特爾執行長的基辛格表示，儘管台積電承諾在美國投資 1000 億美元建立先進製造廠，但這無助於美國恢復其在晶片製造業的全球領先地位。不到一個月前，川普才稱讚台積電的投資是將最先進半導體生產帶回美國的重要里程碑。

清明4天連假上班薪情大不同！ 這2天領雙倍

清明4天連假即將到來，不過仍有不少人堅守工作崗位，勞動部提醒，今年民族掃墓節是4月4日星期五，兒童節放假日是前一天4月3日星期四，這兩天都是國定假日，雇主應依法放假並給薪，如徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應加倍發給。

台揚先跌停後漲停 盤中委買逾8000張

受川普關稅影響台股今（27）日早盤急殺逾320點、失守22000點整數關卡，但連8個交易日掛出跌停價的台揚（2314）在開盤10分鐘後由跌停轉奔漲停，委買張數飆上8068張。

川普新關稅！台積電車用佔比5%影響小 陸行之點13家業者衝擊深

美國總統川普針對非美製汽車加徵25％關稅，前半導體分析師陸行之直言「競爭者車價平均增加25%，你就算漲個10-15%也不算過分吧」，他認為，特斯拉等廠商為政策受惠者，台積電（2330）車用半導體佔比收不到5%，與豐田、本田等汽車一樣影響輕微，反而是Benz、BMW等13家業者較受衝擊。

美列「骯髒15國」台灣風險高 金管會：台股短期波動難免

財委會將於今（27）日邀集財經部會就「因應美國對等關稅政策及台遭列骯髒15國的因應策略」進行專題報告。相關部會書面報告26日出爐，其中金管會指出，一旦美國提高關稅，台股短期波動難免，但上市櫃公司尚具備因應風險的韌性。

川普非美製汽車關稅 財政部：台出口99％越野沙灘車

川普對非美製造汽車加徵25%關稅，預定4月2日正式生效，財政部長莊翠雲今（27）日指出，台灣出口到美國產品中99％都是1000CC以下越野沙灘車，整體汽車出口總值只有新台幣31億元，且相關政策是否涵蓋在其中還不明確，若產業有影響經濟部將會協助產業評估影響，並且提出救濟方案。

台股挫咧等！川普關稅日韓股殺逾1％ 台指期挫300點

美國總統川普宣布針對非美製造汽車加徵25％關稅，日韓汽車類股今（27）日開盤下殺，豐田（Toyota）的股價下跌了4%，馬自達（Mazda）汽車下跌5%，速霸陸（Subaru）下跌6%，導致日韓股市全面跌逾1%，台指期跌逾300點，台股開盤嚴陣以待。

川普關稅台股殺近300點 台積電跌19元至961

美股4大指數全面下跌，台股今（27日）以22093.2點開出，指數大跌167.09點，跌幅0.75％。

嘉能可驚傳哥倫比亞的煤炭產量年減1千萬噸 相當於60艘次海岬型船

全球最大商品交易商嘉能可旗下的塞雷洪公司，昨(27)日傍晚驚傳將在哥倫比亞投資的煤炭礦場減產1千萬噸動力煤(火力發電煤)，以應對以歐盟為主的國家制定的減碳政策，相當於一年少掉60艘次海岬型船運量。昨晚海岬型船現貨市場日租與期貨市場4月日租分別下跌408與725美元，對散裝船運市場影響程度有待觀察。

智庫公布2024永續調查 台灣企業關心「職安」首次超越「經濟績效」

2025年是全球邁向永續轉型的關鍵之年，挑戰與機會並存。CSRone永續智庫聯手國立政治大學商學院信義書院，發表年度最新調查報告《2025 臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》。此次報告，研究分析574 本 2024 年永續報告書，聚焦資本額 20 億以上的臺灣企業，剖析臺灣及亞太區企業在治理、環境、社會三大核心面向的現況與趨勢。