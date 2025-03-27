川普關稅台股殺近300點　台積電跌19元至961

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（27日）以22093.2點開出，指數大跌167.09點，跌幅0.75％，指數隨後跌勢加大殺近300點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌19元來到961元，跌幅1.94％；鴻海（2317）下跌2.5元至163.5元；聯發科（2454）下跌15元至1500元；廣達（2382）下跌5元來到247元；長榮（2603）下跌1元至229元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌132.71點或0.31％，收在42454.79點；標準普爾500指數下跌64.45點或1.12％，收5712.2點；那斯達克指數下跌372.84點或2.04％，收在17899.02點；費城半導體指數下跌152.6點或3.27％，收4508.74點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42454.79
|▼132.71
|▼0.31%
|S&P500
|5712.2
|▼64.45
|▼1.12%
|NASDAQ
|17899.02
|▼372.84
|▼2.04%
|費城半導體指數
|4508.74
|▼152.6
|▼3.27%
資料來源：證交所
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