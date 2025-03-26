台灣塑膠押出機之父、知名機械大廠董座魏燦文病逝　享壽72歲

▲台灣機械公會第29屆理事長魏燦文逝世，享壽72歲。（圖／翻攝自鳳記國際官網）

記者趙蔡州／綜合報導

被喻為「台灣塑膠押出機之父」、台灣機械工業同業公會第29屆理事長、鳳記國際董事長魏燦文24日因病過世，享壽72歲。台灣機械工業同業公會理事長莊大立26日證實這項消息，魏燦文的家屬預計將在4月10日舉辦告別式。

魏燦文是家中長子，他的父親魏全城1953年創立鳳記國際，魏全城退位後由他接手領導，在胞弟魏燦仁及胞妹魏淑珍的協助下，他成功將公司製造的產品外銷超過100多個國家，鳳記國際也成為全台最大塑膠押出機械設備廠。

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魏燦文2021年3月獲選出任第29屆機械公會理事長，他任職期間剛好碰上新冠肺炎大流行，他率領公會向政府提出5大建言，並呼籲政府協助機械業者進行快篩、優先提供疫苗接種等，避免疫情延燒至工廠造成停工。

除了新冠疫情外，2022年俄烏戰爭發生後，他隨即建議政府國防工業可以跟機械產業配合，政府因此將部分項目轉發給民間機械業者，在他的帶領下，2022年台灣機械產值、機械出口值分別達到1.45兆元、1.32兆，均創歷史新高。

魏燦文2024年健康狀況開始惡化，加上為維持機械公會世代交替，決定不再續任機械公會理事長。

根據經濟日報報導，台灣機械公會現任理事長莊大立表示，魏燦文非常關注台灣機械產業的發展，儘管疾病纏身，他仍兼任台灣工具機發展基金會董事長，經常在台北、台南之間往返，不料近日病情突然加重而辭世，讓人非常不捨。