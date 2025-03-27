台積電封裝需求強勁　郭明錤：迅得機械有望受惠

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名分析師郭明今日發文表示，受益於台積電全球最大先進封裝廠區AP8的強勁需求，迅得機械（6438）的產能已達滿載狀態，預計2025年的營收和每股盈餘（EPS）將超出市場預期。迅得為AP8的CoWoS倉儲獨家供應商，並在2024年第四季開始小量出貨，2025年4月起進入大量交貨階段，訂單將延續至2026年第三季。

迅得的成長不僅限於台灣，還包括台積電的海外廠區。迅得將從2025年第四季開始為台積電美國和德國廠供應先進封裝倉儲系統，這些訂單將成為迅得2026年後的關鍵成長動能。此外，迅得與家登合作的EUV Lite Purge Stocker系統，預計從2026年開始出貨給台積電，進一步推動營收成長。

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台積電在2023年3月宣布新一輪1,000億美元投資後，加速供應鏈管理本土化政策，要求供應商在台設廠，迅得因此受益。台積電新增的先進封裝廠也將為迅得帶來更多訂單，迅得的營收和毛利率在2025年將逐季提升，預計營收達74-77億元，毛利率達34-36%。

展望2026年，迅得的營收將突破100億元，主要受益於AP8、嘉義廠、美國廠、CoPoS、SoIC和EUV Lite Purge Stocker的訂單貢獻。台積電目前擁有超過40,000個EUV光罩盒，迅得的倉儲系統將大幅提升管理效率，預計2026年營收將達110-120億元。

迅得在先進製程倉儲系統的供應占比仍低，未來有望在這一領域取得更大市場份額，成為其長期成長的潛在動能。