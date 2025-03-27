川普關稅下重手　金管會：22家上市櫃公司通報有影響

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普突然宣布對非美製汽車加徵25％關稅，金管會證期局局長黃厚銘今（27）日指出，上千家上市公司中，有22家認為具有重大影響。

黃厚銘在立法院回答立委羅明才質詢時指出，過去交易所曾有調查，掌握川普提高關稅後有重大影響的公司家數共22家。

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櫃買中心總經理陳麗卿指出，上櫃公司中受影響的業者以電子零組件產業居多。

經濟部統計發現，我國雖然整車出口金額不到1億美元偏低，但在汽車零配件出口金額仍高達31億美元，以保險桿、車燈為大宗。