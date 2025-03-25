快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

▲114年1月、2月期發票千萬特別獎號碼是「95980685」 。（圖／社群中心）

記者陳致平／台北報導

千萬獎幸運兒是你嗎？趕快把發票拿出來對獎，今（25）日開獎的發票是114年1月、2月期發票，千萬特別獎號碼是「95980685」。財政部表示，去年11-12月開出18張千萬發票特別獎只剩桃園市龜山區「北方麵飯館」食品210元未領；另外200萬元獎項也有4人還沒現身，其中2張為超商消費，提醒幸運兒別和財神爺擦身而過，請把握時間兌領。

根據財政部資料顯示，去年11-12月千萬發票共有18名幸運兒中獎，其中17人都已現身兌領，僅剩1人還沒有領回千萬元最大獎，目前千萬大獎兌獎情況已創下歷年新高。另外，該期200萬元特獎尚有4張未兌領，分別是在蝦皮購物消費399元、新北市新莊區宜家家居消費275元、新北市中和區全家便利商店購買飲料45元，以及桃園市桃園區萊爾富購買物品100元所開立的發票，兌領期限只到5月5日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未兌領200萬元消費明細如下：

1、台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物

物品，399元

2、新北市新莊區中正路1號｜宜家家居IKEA

食品等，共275元

3、新北市中和區連城路469巷23號｜全家Family Mart

飲品，45元

4、桃園市桃園區慈光街63號1樓｜Hi-Life萊爾富

物品，100元

▲民眾若使用雲端發票，且設定「自動匯款」的方式，免繳納4%印花稅。（示意圖／記者劉維榛攝）

另外，財政部賦稅署日前宣布，雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1萬6,000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組，預計今年1-4月期每期雲端發票專屬獎合計可開出256萬6,030組。

為了不讓獎金擦身而過，賦稅署呼籲，民眾可多利用財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金將自動匯入指定帳戶同時，為增加領獎便利性，財政部統一發票兌獎APP提供24小時線上即時領獎服務，民眾可加以利用。