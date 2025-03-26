聯發國際UG前進美國台積村　續約告五人擔任全球代言人

▲聯發國際董事長鄭凱隆宣布，續約告五人成為UG品牌全球代言人。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

聯發國際（2756）歡慶33週年今（26）日舉行春酒暨品牌年會，董事長鄭凱隆指出，今年將透過旗下手搖飲「Sharetea 歇腳亭」與「UG」雙品牌國際化布局，持續加速展店，目標今年底全台UG挑戰100家門市，香港、星馬也會同步展開，更要前進美國台積村展店；此外，也同時宣布與新生代樂團告五人續約，成為UG全球代言人。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，茶飲品牌UG自去年7月上市後，短短5個月內成功開設8家直營門市，至今各店單日平均銷量皆突破1300杯以上，單店月營收最高近400萬元，今年更計劃直營及加盟店挑戰100家門市。

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鄭凱隆指出，UG也同步開展香港、美國、新加坡、馬來西亞和澳洲等國際市場佈局，朝向全球UG達500家門市邁進；其中，香港現有加盟主已有4家簽約，預計今年香港展店可達30家；洽談已久的北美市場也有近100家加盟主有興趣開UG，像是德州及亞利桑那州，隨著台積電（2330）擴大布局，已與台積村做了很多謀合，當地台積員工都很期待UG趕快開幕。

此外，聯發國際去年7月推出新品牌UG時，就邀請新生代樂團告五人擔任代言人，鄭凱隆也透露，當時品牌名稱還沒想好，對方就答應簽約，讓他相當驚訝；如今隨著UG逐步走向國際，宣布與告五人續約，邀請告五人成為UG品牌的全球代言人。

歇腳亭部分，鄭凱隆說，目前全球門市數突破500家，將持續深耕擴大美國市場佈局，在加州、西雅圖等地都有物流倉庫；另近期也陸續簽約印度及中南美洲市場代理合作，足跡遍及14個國家與地區，穩居全球手搖飲市場領導地位。

鄭凱隆也提到，「台灣是全球最便宜的孵化基地」，今年將全面啟動5大成長引擎，包括全球茶飲平台、新時尚茶飲王、餐食事業佈建、全球大供應鏈以及投資併購合盟；在餐食方面，只要符合容易簡單、快速展店、可以帶出國這3要素，就會去嘗試，近期在研究製作滷肉飯，想要做到滷肉飯連鎖系統，將台灣美食帶到國際。

聯發國際2024全年合併營收為6.91億元，稅後淨利為5909.9萬元，EPS為2.41元；今年前2月合併營收為1.23億元，年增21.63％。