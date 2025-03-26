76萬存股族注意！凱基金不只配現金　老總洩「加股票」選項

▲ 凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有76萬股民的凱基金（2883）於今（26）日法說，2024年稅後淨利達336億元，為歷年次高，年成長77%，每股稅後盈餘1.97元，存股族期待高配息，凱基金總經理楊文鈞首次針對盈餘分配政策提出「增加股票選項」的說明。

楊文鈞說：「好的股利政策，盈餘配發率應該有一致穩定性與持續性，當中有兩點考量，首先為股價的波動性，另一個是成長機會。」他表示，公司前一年度產生的獲利，有多少百分比保留作為成長基礎，有多少發給股東大眾，要有一定持續性，應該是長期指標，將會跟董事會討論定案後再宣布。

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楊文鈞補充說明，開發金時代主要純現金股利，目的就不希望股本膨脹，不過隨著凱基人壽進入金控後，可以適度搭配一些股票股利，原則不能過度膨脹股本。

凱基人壽2024年稅後淨利達221.5億元，較去年增長118%，公司持續推動長年期分期繳保單，傳統壽險首年保費佔比達41%；凱基證券2024年稅後淨利達101.4億元，較2023年增長38%。經紀、自營及承銷業務的整體淨收益年增長率達34%，並在市場佔有率上保持領先；凱基銀行2024全年稅後淨利達55.8億元，多元業務均衡發展，整體放款餘額較去年增長19%，手續費收入年增長40%；中華開發資本受投資組合評價波動影響，2024年全年稅後淨利為7.3億元，總資產管理規模達593億元，增長35%。

楊文鈞指出，自去年金控更名並啟動ONE KGI策略以來，集團已透過單一服務窗口有效提升跨子公司銷售成果，成功整合資源，展現強大成長動能，2025年將全面展開至子公司各營業據點，相信會有更顯著的成效；另一項重要策略則聚焦數位發展，凱基金控將專注於建構AI能力，內部運用AI工具提升生產力。

展望2025年，凱基人壽除全面擴展多元通路，並預告回歸分紅保單市場，以更豐富精準的商品組合滿足客戶需求；財富管理業務發展有成的凱基證劵，將持續優化系統、擴編銷售團隊以推升財管業務動能；凱基銀行透過與人壽、證券子公司合作，強化客戶資產在集團內的運用與成長，規劃申請財管2.0執照及財管團隊的擴編，進一步推升財管業務的表現，五月份香港分行開業，結合凱基證券與中華開發資本在香港的長期營運基礎，複製ONE KGI策略加速海外業務的拓展。

