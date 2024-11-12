黃仁勳妖股財報出爐！慧友今年前三季虧4752萬元　每股損失0.71元

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI機器人題材類股近期漲跌劇烈，相關營運成果也受投資人關注。被市場視為「黃仁勳AI妖股」的慧友（5484）12日公布今年第三季財報，累計前三季營收3.59億元，歸屬於母公司業主淨損4,752.9萬元，基本每股損失0.71元。

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6月2日演講時，秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板，其中，被列入合作廠商的慧友，股價在黃仁勳離台後仍屢次出現跳空漲停，從5月31日收盤價25.8元，一路在7月5日攻上118.5元歷史新高，如今震盪收斂至56.1元，妖股色彩濃烈，受投資人矚目。

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不過，就基本面來看，投資人仍期待慧友轉虧為盈。慧友從安控起家，主要業務為工業電腦、影像分析，近年往影像物聯、車載領域轉型，聚焦智慧交通解決方案，至2023年已經連虧7年，儘管單月營收陸續見到成長，但累計今年前三季仍淨損4,752.9萬元。

慧友旗下智聯電腦、車載應用等部分產品採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，也打入應用於自主機器的輝達Jetson嵌入式邊緣AI應用平台，在整體業務中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成。儘管未來AI產品需求愈來愈強，但慧友能否進一步收斂虧損而轉虧為盈，仍要時間觀察。

慧友自結今年10月營收4,218萬元，月增86.87%，年增22.77%；累計今年前10個月營收4億餘元，與去年同期增加29.65%。