台航前三季EPS2.35元　董事會通過加造兩艘6.4萬噸節能船

▲台航今年本業獲利持續成長，但業外少了陽明高額股利，估計明年股利收入可大幅提高。（圖／台航提供）

記者張佩芬／台北報導



台航(2617)今年前三季營收33.06億元，較去年增加約3.92億元，年增13.43%，營業毛利約新台幣13.71億元，較去年增加約3.55億元，成長34.97%，業外損益部分，因持有的陽明普通股股利發放較去年減少6.71億元(每股20元降為每股2元)，賣船利益少約1.8億元，致業外收入及利益較去年同期減少，前三季稅後淨利約9.79億元，EPS2.35元。

公司指出，今年本業獲利主要成長動能來自中油觀塘工業港案之拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益、今年5月起陸續新增4艘散裝輪交船營運以及本期散裝運價指數走升，使浮動租約之散裝收入增加所致。



公司說明，今年第三季(含7、8月乾散貨淡季)，中、小型船舶運價平均仍較去年為佳，尤其是輕便型船舶高出約五成超出預期。第四季由於南美洲受乾旱影響及中國進口玉米減少，自10月以來巴拿馬極限型運價受到拖累，運價下滑。台航公司為有效降低短期運價大幅波動風險，散裝船隊租約部分採固定日租、部分隨運價指數浮動或半浮動且設租金上下限等方式配置，以因應近期市場運價疲弱，讓整體船隊尚能維持一定獲利。



展望明年運價，明年乾散裝船噸淨增加將較今年略低，但川普總統上任後其關稅政策、紅海危機、俄烏及以巴戰爭是否加速結束，將影響國際貿易、航路浬程及烏克蘭的海運出口，故明年運價是否較今年為高，較難預測，但中、長期而言，未來3年新船運力成長有限，再加上2023年開始IMO針對現有船實施能源效率指標(EEXI)及營運碳強度指標(CII)等措施，已導致部份船舶開始減速因應，今年在歐盟開始課徵碳稅後，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。



台航公司因考量國際間對溫室氣體(GHG)排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，除今年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運外，第三季另處分2艘六萬載重噸老舊及高價船舶，今日並經董事會通過再訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計2028年第三、四季交船。