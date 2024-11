台灣精品MEDICA秀AI創新醫療　引領全球醫療新趨勢

▲2024年台灣精品新產品發表會合影,後排左起駐法蘭克福組長洪敬庭、德國商業司司長Tobias Traupel、貿協董事長黃志芳、駐德國大使謝志偉、駐法蘭克福處長黃瑞坤;前排左起為鈦隼科技經理Gokhan Zorlubas、杜塞道夫台貿中心主任廖俊生、安德斯經理陳淑鈴、微邦科技經理吳思綺、愛派司經理駱主安、德西臺商會長陳克旻。(圖/貿協提供)

記者張佩芬/台北報導

為爭全球醫療產業商機,經濟部、外貿協會、國科會等單位聯合台灣超過300家企業,於11月11至14日在全球最大的德國杜塞道夫醫療展(MEDICA)展出,首度成為該展亞洲第三大及全球第六大參展國。台灣精品以智慧醫療解決方案、手術解決方案為兩大主軸,嚴選17家台灣精品獎得獎企業及台灣新創企業展出28件創新產品。

11月11日開展首日貿協董事長黃志芳並親臨主持台灣精品新產品發表會,以人工智慧輔助手術解決方案為主題,展現台灣製造高品質的形象,德國商業司司長Tobias Traupel連續第二年出席並造訪台灣精品館,活動成功吸引BBraun、Kebomed a/s等知名醫療業者參加,並受到德國當地電視台RTL頻道及醫療專業媒體 Medizin & Technik、Konradin、European Hospital、Krankenhous等採訪報導。



台灣精品「AI-Power Surgeons, The Best Made in Taiwan」新產品發表會,邀請4家台灣精品獎得獎企業展示最新醫療科技發展成果,展現在個人化醫療解決方案和進階診斷等領域的創新技術。

黃志芳表示,台灣是全球半導體及ICT產業的領導者,更在AI技術革命浪潮中扮演核心角色,使我們在精準醫療領域建立了獨特的競爭優勢。面對人口高齡化、氣候異常造成更多不可預測的醫療挑戰,台灣積極運用AI驅動的解決方案,加強早期診斷、提高治療效率,尤其台灣政府透過既有的科技基礎建設、嚴謹的資料隱私保護,並透過AI和精準醫療科技,讓先進醫療服務得以普及,消弭全球醫療差距,展現台灣醫療產業為全球帶來的影響力。

發表會中鈦隼科技發表整合人工智慧的手術導航機器人,可快速定位並適用於各種立體定位腦部手術;微邦科技採用創新材料、無角藥杯設計的霧化系統,提供長照及加護病房呼吸治療解決方案;愛派司生技的客製化3D列印關節解決方案,可縮短手術時長,並提升手術精準度與成功率;安德斯醫學全球首創無線內視鏡影像氣切套組,提供氣切管尖端清晰且穩定的即時影像導引,一次性設計更確保病患安全。

此次台灣精品館並展出圓展科技AI聲學降噪遠距醫療攝影機、晉弘科技拋棄式內視鏡解決方案、台灣先進手術可換頭設計血管夾、倍智醫電人工智慧輔助判讀肺部影像、雄欣科技智慧照護感知系統等創新產品,台灣精品並特別透過官方APP、展館主出入口廣告宣傳,吸引眾多買主前來參觀。

現場除了歐洲買主外,來自日本的醫師Dr. Prakash認為台灣精品館中結合鼎眾Quad LED手術燈、醫百微創手術導航系統、中美萬泰人工智慧輔助觸控電腦打造出的手術情境區,可提供最新且務實的解決方案。

來自希臘的醫院代表Sotiris特別喜愛圓展科技的醫療攝影機、雄欣AI去識別遠距照護系統,透過科技弭平城鄉差距,實現智慧醫療。更多資訊可至網頁(https://www.twexcellence-medica.com)查詢。