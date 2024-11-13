快訊／人員與抽油設備都已吊掛上「鈺洲啟航輪」　估未來三天可抽油

▲抽油重機具設備與五名工作人員都已吊掛上鈺輪甲板，預計明日展開日以繼夜抽油作業。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

擱淺在野柳的中國籍「鈺洲啟航輪」，在等候抽油作業12天後，今(13)日天氣好轉，離岸風電工程船「東方建設者」號已經順利協助將負責後續抽油作業的海歷企業工作人員與抽油所需抽油重機具設備吊掛上鈺輪，後續將開始進行油櫃鑽孔、管線布置等前置作業，預計未來三天半氣候穩定，可以進行抽油作業。

航港局局長葉協隆與副局長劉志鴻指出，現在人員與設備都已上了鈺輪，五位工作人員將留在船上過夜，由於天氣轉涼，船上的重油與柏油瀝青差不多，需要打一百度的蒸氣進去油艙，讓重油液化，才能抽得動。好天氣預計到周日(17日)中午，將24小時作業，希望能抽完247噸重油。

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航港局北航中心主任何文智表示，因為又有颱風要來，未來幾天如果有發布海上颱風警報，工作人員就需撤隊，因此一切還是要看天氣。

「東方建設者」號主要工作是將人員與設備吊掛上鈺輪，後續將裝滿抽上來的油的油櫃吊回東方建設者號，再補上空櫃給鈺輪，由於東方建設者號明天需要撤離去履行原訂合約，將由另一艘工程船「CRYSTAL」號接替吊掛、補給等工作。