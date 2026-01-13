「高市交易」席捲市場！日圓逼近159創一年半低點　日股刷新高

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

受日本首相高市早苗傳出預計將於1月下旬解散眾議院，市場湧現「高市交易（Takaichi trade）」，日經225指數今（13）日大漲創新高，日圓兌美元續走低，一度跌至1美元兌158.90日圓，創2024年7月以來、一年半的低點。不過受到新台幣貶值影響，台銀日圓臨櫃換匯賣出牌價落在0.2029，未能同步看到甜甜價。

根據《日經中文網》報導，日股終場以53549.16點作收，大漲1609.27點，漲幅3.10%，首次收盤站上53000點關卡，寫下歷史新高，東證股價指數（TOPIX）同樣創下新高。

解散眾議院相關傳言自上周末以來持續擴散，市場預期，若高市早苗政府在重新大選後獲勝，將更有利於推動進一步的財政擴張政策，Cosmo證券首席策略師島田和昭指出，市場籠罩在超出預期的樂觀情緒之中。

惟日圓拋售壓力加劇，午盤以後一度走低至158.97，逼近159，創2024年7月以來低點，此前據《路透》報導，日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 表示，她與美國財務部長貝森特 (Scott Bessent) 對她所稱的日圓近期「單邊貶值」抱持相同的關切。市場預期日本官方正加大干預警告以遏止日圓跌勢。

