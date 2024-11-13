▲IEAT宗緒順主任委員(前排左)與外交部北美司王良玉司長（前排右），與後排左起IEAT美洲委員會林大中副主委、陳欽祥副主委、黃文榮秘書長、經濟部國際貿易署鄭錦松參事、IEAT美洲委員會范偉洸副主委、林正誠副主委在簽署MOU典禮上。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)與美國威斯康辛州「大密爾瓦基商會(MMAC)」，今(13)日進行視訊締盟儀式，完成簽署合作備忘錄。MMAC成為IEAT全美第33個、全球第60國、第178個姐妹會。此次締盟是美國總統大選後，IEAT透過外交部駐芝加哥辦事處積極熱心促成，開創的新經貿合作平台。

這也是IEAT第21屆理監事上任後簽署的第一個國際合作新伙伴，象徵台美經貿合作邁向新里程碑。IEAT及MMAC將在新的局勢下展開合作，為台美經貿關係注入新動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

IEAT美洲委員會主委宗緒順致詞時表示，密爾瓦基市位於威斯康辛州東南部，是威州最重要且最大的商業中心、美國中西部第5大城，其優越地理位置鄰近芝加哥市，位居串聯美國中西部鏈結之關鍵地理位置。

▲大密爾瓦基商會總裁Dale Kooyenga出示MOU。（圖／IEAT提供）

當地發展能源及自動化設備、食品製造、醫療生技及金融服務為主，密爾瓦基市所產之優質啤酒更是享譽國際。除此之外，密爾瓦基市作為美國製造內燃機主要城市之一，更擁有強大的水資源管理技術。

宗緒順更提及MMAC擁有超過160年的歷史，累積超過1800家會員企業，包含威州及鄰近伊利諾州的大芝加哥地區的《財富》500強和《富比士》1000強企業等都是未來台美雙方合作最具機會與潛力的產業。

大密爾瓦基地區商會總裁Dale Kooyenga表示，此次締盟標誌台美雙邊關係的重要里程碑，並對於未來合作前景充滿信心。更提及密爾瓦基地區因其經貿優勢吸引許多外國企業前往投資，微軟也在該地加速布局，這些重量級企業的進駐，展現出該地與台灣在經貿領域合作的巨大潛力與價值。

Kooyenga總裁更進一步表示，商會將持續密切關注台灣的政經動向，並致力探索更多合作機遇，不僅期待與 IEAT 攜手合作共同推動雙邊經貿發展，也期待有機會親訪台灣，進一步深化雙邊交流，為台美關係注入新動能，創造更多台美互利共贏的成果。

▲我駐芝加哥辦事處TECO-Chicago及該處經濟組線上參與見證觀禮，左起駐芝加哥辦事處舒俞敬組長、類延峰處長、經濟組林明雅組長、陳毓穎秘書。（圖／IEAT提供）

駐芝加哥辦事處處長類延峰指出，今年是台灣關係法頒布第45周年，此法案促進了雙邊貿易與合作，為雙方帶來了多元的商機機會與合作領域。並提及美國是台灣的第2大貿易夥伴，台灣則是美國的第8大貿易夥伴，同時，台灣是威斯康辛州的第4大出口市場，雙邊貿易也在穩健增長。期盼此次IEAT與MMAC的合作能深化威斯康辛州與台灣之間的經貿連結、推動雙邊未來更多合作協議及互惠投資。

外交部北美司司長王良玉表示，台灣與威斯康辛州的長期以來共享深厚夥伴關係，此次締盟將為雙邊關係注入新動力，開啟雙邊合作的新篇章。更提及，上個月美國國務院、商務部及農業部再次簽署聯合信函，積極呼籲美國各州及地方政府及企業界積極與台灣深化合作，突顯出台灣在全球經貿體系中舉足輕重的核心地位及國際市場中的關鍵價值。

王司長進一步指出，密爾瓦基地區在能源、自動化設備、食品製造及醫療生技等多個領域的發展，與台灣政府的政策方向高度契合，展現雙方合作的無限潛力。非常期待此次締盟將為台美雙方帶來更多合作契機，推動雙邊經貿關係再創新高。

IEAT創立於1947年，成功協助全球姐妹會的產品技術及服務等引進台灣及亞洲市場，包括酒類、醫材、AI科技、國防航太、食品添加劑、農林漁產品等，更長年與美國姐妹會保持密切互動及合作，積極佈局海外合作夥伴關係，作為台灣進口貿易業的最佳代言人。IEAT期待與MMAC未來展開更多的合作 成為MMAC會員企業進軍亞太市場的最佳夥伴。