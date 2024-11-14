融資公司成打炒房破口！挨轟「土匪」　金管會：有掌握

▲金管會主委彭金隆。（圖/巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

央行祭出第七波選擇性信用打炒房，惟融資公司卻成為打炒房的破口，立委郭國文指出，融資公司用約2％的低利率，向國銀貸款底下成立投資公司，用12~14％再融資給建商，進行融資套利，讓融資公司反而成為銀行法72-2的破口。這簡直是「土匪」，金管會主委彭金隆今天（14日）證實，金管會已有掌握，會要求銀行要落實貸後管理。

彭金隆今赴立法院財委會備詢，立委郭國文表示，三大融資公司有將近2000億元的資金是來自向官股銀行，或是一般銀行，融資公司在底下成立投資公司，再轉手貸款給中小建商，融資公司用2％利率向銀行貸到資金，轉手卻貸款給建商利率高達12~14％，這影響房地政策、信用管制，以及社會公平，金管會應要求國銀落實貸後管理。

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彭金隆坦言，金管會確實有掌握到相關現象，由於銀行法72-2有流動性與過度集中管理，針對一般企業融資流向不動產，會請銀行要進行貸後管理，金管會將在一個月內說明。



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