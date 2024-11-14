專訪／黃教漳看應對川普貿易政策　建議擴大自美國進口

▲IEAT理事長黃教漳奉獻公會33年，談到會務工作如數家珍。（圖／記者張佩芬攝）

文／張佩芬

上個月8日高票連任台北市進出口公會理事長的黃教漳，從1991年擔任公會加工食品小組副召集人至今，已經奉獻公會33年，新任期正好碰上川普當選美國總統，其貿易政策威脅許多國家，黃教漳認為，危機也是轉機，川普的在地化政策也無法一蹴可及，要完全達到百分百在地化目標，估計也許要花1、20年才有可能，因此這段黃金時間就是一個台灣產業必須要掌握的機會。就眼前台灣的挑戰而言，台灣產品對美快速出口成長固然是利多，但相對地今年前10個月對美貿易出超高達529億美元的潛在問題也會浮現，台灣產業界必須要提高自美進口, 包括各式台灣市場需要的產品及農產品與食品等，同時要透過提升產品附加價值等來增強產業競爭力。

黃教漳是日本上智大學經濟學部經營學科畢業，擁有台大與政大EMBA雙碩士，長期參與公會會務，對業界問題相當深入。他指出，面對川普的關稅威脅，他認為要多元化市場布局，減少對單一市場的依賴，積極開拓東南亞、歐洲等新興市場，分散風險。

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另重新評估供應鏈，考慮將部分生產基地轉移至關稅較低或政治及政策穩定的地區，如東南亞國家，以及考慮進一步直接深入市場，在美國設立產製、組裝、運銷、服務等各種型態的公司，以降低關稅成本；加強研發與創新，提升產品技術含量與品質，增強競爭力，減少對價格敏感度的影響；加強營運風險管理，建立完善的企業經營風險評估機制，隨時關注國際政策變化，迅速調整經營策略，確保企業穩健運營。

此外，如何擴大自美國進口是當前要考慮的重要議題。例如對台灣而言，糧食安全也是國家安全，而美國是台灣最大的農產品及食品進口來源，佔台灣整體糧食進口比例的25%。 台灣目前是美國第七大農產品出口市場，包括穀物、肉類、乳製品、加工食品都仰賴自美國進口。美國中西部農業州也都是川普的鐵票區，加強擴大自美國進口也是創造台美雙贏的重要策略，而IEAT有六成會員是進口商，近4千家，應該可以扮演角色，改善貿易逆差。

在公會事務上，黃教漳指出，2000年他第一次當上公會理監事，擔任服務委員會主委，當時因為產業外移，企業大量往大陸跑，或是遷往中南部，出現會員流失現象，經過他的倡議，公會推出贊助會員制度，讓外縣市的企業也能加入公會，享受公會的服務，目前公會有6560家會員，約三分之一是贊助會員，而近3年更增加570家會員，創22年入會新高。

▲去年6月IEAT的75週年慶，當時的副總統賴清德(前排中)和經濟部長王美花(前排左三起)、政務委員鄧振中、IEAT黃教漳理事長、前副總統蕭萬長、前立法院院長王金平、台北市林奕華副市長等貴賓留下理事性鏡頭。（圖/IEAT提供)

台北市進出口公會現在已是全國性公會，為了提高國際認知度，對外以IEAT為名，致力成為國際性組織。2021年全球晶片不足，很多外國企業都找公會協助購買晶片，現在各國經貿官員或相關人士來訪，外交部都指定IEAT擔任橋樑，協助接待訪團，政府經貿政策擬訂過程中也讓公會參與來反映民間的需求和意見。

以下是這次專訪重要內容：

記者問：理事長首任三年，公會表現有聲有色，請問您覺得其中最重要的是哪幾個活動？會員回響最熱烈的是哪些？

黃教漳答：

1、廣建國際經貿網絡，洽簽國外工商團體姊妹會；回首2021年剛上任時，正值後疫情時期，IEAT面對全球供應鏈重組及區域經濟整合等主客觀環境的劇烈變化，深刻認識到國際經貿網絡連結的重要性。公會克服疫情挑戰，突破限制，透過視訊方式與全球各國重要工商團體簽署合作備忘錄，在這三年任期內，IEAT新增28個國際姐妹會，目前已擁有來自全球60個國家、178個國際合作夥伴，為會員企業打造了廣大而深入的跨國經貿合作網絡，這是國內其他工商團體難以企及的成就。

疫情解封之後，更是突破國境限制，與國際合作夥伴往來更加頻繁熱絡。尤其是日本熊本地區，IEAT與2個姐妹會積極推動多項商務媒合活動，擴大了台灣熊本兩地企業的合作商機，為台日經貿合作增添許多成果。

例如，IEAT率會員廠商前往熊本鶴屋百貨店參展、在台北辦理商談會等，協助會員成功輸出產品、引進代理熊本產品。IEAT引介台灣連鎖便當店前往熊本展店、推動兩地銀行的交流合作等。在熊本提到台灣，就會聯想到IEAT。IEAT已成為熊本的台灣最佳代言人。

2、會員家數持續成長；在我提出「兩大願景、三大目標」下，持續帶領IEAT朝向年輕化、數位化、國際化發展，3年來公會新入會企業就超過570家，會員家數已突破6,560家，創下22年來的新高點，代表IEAT是一個成長型的公會，會員數仍不斷在增加，也進一步落實IEAT成為台灣企業參加工商團體之首選公會的願景。

3、協助會員數位轉型應用AI及因應永續貿易，這些年公會辦理「貿易業數位能力評量」計畫，藉由專家顧問為會員企業進行數位化評量、診斷與諮詢，了解貿易業數位化程度，及需要協助之處；成立「ESG專案研究小組」提供會員ESG諮詢以及針對歐盟碳邊境調整機制(CBAM)，加強協助廠商申報諮詢；也「推動貿易業組織碳盤查示範計劃」，辦理減碳工作坊、調查研究，協助貿易業回應市場客戶之碳資訊揭露與減碳要求，強化自身企業之低碳轉型韌性；這些以上各項工作均獲會員肯定。

▲本月11日福岡商工會議所來訪，前排左起貿易署長江文若、經濟部前部長王美花、台北市長蔣萬安、經濟部長郭智輝、IEAT理事長黃教漳、福岡商工會議所會頭谷川浩道、日本台灣交流協會代表片山和之等貴賓合影。（圖／IEAT提供）

問：公會在今年獲得證交所認可，國貿學苑成為上市櫃公司董監事進修機構，請問是如何取得認可的？上市櫃公司董監事實際報名參加相關課程實績如何？

答：公會辦訓基礎雄厚，早在民國68年即成立貿易教育基金會，擁有豐富教育資源及經驗。有教師200人，每年受訓人數超過2,000人。2014成立將帥班，每年有超過30位大師為學員授課。

將帥班課程符合董監事課程規定，本會因有實績，加上課程內容有別坊間以公司治理為主，本會以大趨勢脈動為主，且因會員有近200家上市櫃、貿易三百大企業，因此一推出即廣受好評。

目前有公開班、將帥班、企業到府授課等，今年已服務近60家企業、超過兩百位董事會成員取得認證時數，包含金仁寶集團、華城電機、神腦國際、國票金融控股等知名上市櫃企業。

問：公會董監事囊括不同業別精英，請問大家如何分擔會務工作？

答：IEAT理監事團隊組成48位理監事及候補理監事。理事長對外代表公會並訂定公會業務政策方向，監事會召集人監察日常業務。2位副理事長協助理事長處理會務。自從3年前我擔任理事長後，就設置8個委員會來發揮理監事團隊戰力。

IEAT設有美洲、歐非及亞太委員會3個地區委員會，3年來美洲委員會簽了14個MOU、歐非委員會共簽了7個MOU、亞太委員會共簽了7個MOU，本會期新增與國際28個工商團體締盟簽約姊妹會，目前公會在全球的姊妹會已有60國、178個，創下歷史紀錄。

另有5個功能委員會：在廣宣委員會的指導下，IEAT舉辦各項活動的媒體採訪與報導共計逾1,000則曝光；在教育委員會的指導下，國貿大會考逾12,000人次報考，持續厚植國際貿易人才，公會還提供獎金給高分者。

青年委員會以促進會員企業傳承為目標，也實際帶領會員廠商實際到基隆海關參訪，推動會員青年企業家交流；會員委員會負責規劃擴大招募企業加入IEAT與研擬深化會員服務事宜。

今年第21屆更強化委員會的功能，首次三個委員會主委由不是常務的理監事擔任，擴大理監事參與會務的能量；公會在行業小組設置有跨行業別的大食品群、生醫群、民生消費群、AI+輕電群、重電群，5大群組，每個群組指派理監事擔任指導召集人，召集會議討論跨行業之共同議題。

▲今年的跨境店商博覽會上，黃教漳(中)與台北市長獎萬安(左4)、數位發展部數位產業署署長呂正華右4))等貴賓合。（圖／IEAT提供）

問：貴會設有理事長信箱，請問有收到特別的建言，或是協助會員處理的重要案件嗎？

答：理事長信箱是會員反映經營議題的最直接管道。以近期交通部高速公路局宣布自113年10月1日起，全面實施貨櫃車過磅新措施。未依規定進站過磅者視為逃磅，可處新台幣9萬元罰鍰為例，本會理事長信箱即接獲許多會員反映，本案超重貨櫃可能咎責貨主等諸多窒礙難行之處，本會隨即蒐集資料，於9月19日參與高公局研商會議，9月27日高公局發布新聞稿同意放寬3個月宣導期。本會10月23日又邀請交通部高速公路局、公路局及航港局三單位均派員蒞會與會員交流座談，共有超過50位會員參加，雙方交流熱絡，業者充分就執行面問題與政府交流。

另外，本會貿易諮詢服務中心這三年累積服務1,121個案件，其中也有部分案由是來自理事長信箱，為會員解決包含廠商因不符合戰略性高科技物品規定要被裁罰，經本會協助釐清免於處罰等無數問題。

問：新的任期開始，目前國際局勢紛擾，美國總統選舉川普勝選等新國際情勢，請問理事長在會務上會有哪些因應安排？您看我國業者的危機與轉機為何？進出口業者有沒有哪些需要政府協助與支持的重要事項？

答：IEAT的會員都是進出口業者，國際情勢的變化當然與企業經營息息相關。國際情勢的變化企業無法掌握只能因應，因此要密切關心 但也不要過分擔心。在這個新的經濟情勢上，公會可以加強要做的就是我們要協助我們的會員在國際上廣建交流的平台開拓， 透過這些平台來找商機，因此如何增加跟IEAT合作的各國工商團體就是一個非常重要的事情，這也是我過去一直強調的，只要我們能在海外市場找到合作的夥伴，我們的會員企業就可以這個透過平台來化解或者是減少國際情勢變動的一些影響，這就是IEAT的功能角色。

至於新的經貿情勢下，我們的業者的轉機跟危機是什麼？因為國際政經可能會制訂新的市場的規則，例如說美國川普新政府可能會提高自中國進口的關稅，那我們的業者呢？就要知道如何避免或減少在那些國家繼續的做投資生產，移轉到可以適合生產的地點，分散經營風險這就是也是危機也是轉機。

▲黃教漳在IEAT今年的會員代表大會上致詞。（圖／IEAT提供）

另一方面，企業在產業技術的升級，在行銷網絡的開拓，在數位技術如AI領域的開發應用，業者都要持續不斷地進步，我一直認為國際的情勢是我們不能掌握我們只能因應，但是個別企業的體質以及經營能力的提升是我們可以掌握的，所以包括產業升級、新市場開發、新供應來源的開發、人才的培育，讓企業發揮自己經營的優勢和競爭力，來因應多變的國際經貿環境，才是業者應該也是要把握最重要的事情。

我認為政府的角色就是在面對總體外在環境的新變化，新市場規則的制定時，要能提供業者一個完善健全經營環境，持續在變化的各個階段，及時研提支持企業發展的各項政策措施，來協助企業因應。