郭智輝疑漏報崇越持股轉讓證交所沒罰　林修銘允查明

▲立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

民眾黨立委黃國昌接獲檢舉指出，經濟部長郭智輝上任前辭崇越策略長職務，崇越延遲重訊公告違反規定，郭智輝亦漏申報辭職前持股轉讓資訊，依規定應開罰，證交所卻以已辭任為由未處罰，明顯遇到大官即轉彎。證交所董事長林修銘表示，將在1周內查明。

金管會主委彭金隆、中央銀行總裁楊金龍及財政部長莊翠雲今天上午赴立法院財政委員會，專題報告「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃國昌質疑，金管會及證交所對公司治理遇到大官即轉彎，他接獲檢舉，郭智輝就任經濟部長前辭崇越策略長職務，依規定崇越應發布重大訊息，卻直到被檢舉，崇越才延遲超過1個月補發重訊，證交所對此也沒有開罰。

彭金隆說明，規定就是規定，不會遇到大官即有變化。林修銘表示，若是第一次發生，證交所會先發文警告，當時證交所有發文警告崇越。

黃國昌進一步披露，郭智輝4月辭崇越職務，依規定5月仍應申報辭職前持股轉讓資訊，有人向證交所檢舉後，證交所卻稱「4月辭職、5月不用申報」，公然以公文替郭智輝擦脂抹粉。

林修銘坦言，若沒有申報持股轉讓，依規定要處罰，證交所回去查明，他也允諾，將在1周內給結果。