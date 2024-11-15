快訊／台積電漲5元至1040　台股開盤上漲52點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（15日）以22767.11點開出，指數上漲51.73點，漲幅0.23％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1040元，漲幅0.48％；鴻海（2317）上漲0.5元至212元；廣達（2382）下跌6.5元至308元；陽明（2609）上漲0.8元來到71.6元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.42元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌207.33點或0.47％，收在43750.86點；標準普爾500指數下跌36.21點或0.6％，收5949.17點；那斯達克指數下跌123.08點或0.64％，收在19107.65點；費城半導體指數下跌1.7點或0.03％，收5004.59點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43750.86
|▼207.33
|▼0.47%
|S&P500
|5949.17
|▼36.21
|▼0.6%
|NASDAQ
|19107.65
|▼123.08
|▼0.64%
|費城半導體指數
|5004.59
|▼1.7
|▼0.03%
資料來源：證交所
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