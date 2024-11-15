快訊／台積電漲5元至1040　台股開盤上漲52點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（15日）以22767.11點開出，指數上漲51.73點，漲幅0.23％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1040元，漲幅0.48％；鴻海（2317）上漲0.5元至212元；廣達（2382）下跌6.5元至308元；陽明（2609）上漲0.8元來到71.6元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.42元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌207.33點或0.47％，收在43750.86點；標準普爾500指數下跌36.21點或0.6％，收5949.17點；那斯達克指數下跌123.08點或0.64％，收在19107.65點；費城半導體指數下跌1.7點或0.03％，收5004.59點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43750.86 ▼207.33 ▼0.47% S&P500 5949.17 ▼36.21 ▼0.6% NASDAQ 19107.65 ▼123.08 ▼0.64% 費城半導體指數 5004.59 ▼1.7 ▼0.03%

資料來源：證交所