恐比下市更早發生！　外媒：美超微被踢出標普500指數迫在眉睫

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

美超微電腦(Super Micro Computer) 由於財報繳交期限將至，已經進入下市倒數，但外媒MarketWatch示警，投資者也應該了解一個潛在的更迫在眉睫的風險，該公司很可能快從標普500指數中剔除，而這可能發生在可能下市之前。

產業專家也表示，一家公司在下市前被從指數中剔除是有先例的，標準普爾道瓊斯指數拒絕對標準普爾 500 指數的潛在變化發表評論或猜測。

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目前，投資者正在關注美超微11月16日的截止日期，美超微將向納斯達克提交一份計劃，以了解其打算如何滿足最新的備案要求。由於美超微的會計師上個月辭職，這個過程變得更加複雜。截至週三，美超微仍在尋找新的會計師事務所。

然而，美超微自加入標準普爾 500 指數以來的慘淡表現可能會引起負責維護該指數的人員更大的興趣。自 3 月被納入標準普爾 500 指數以來，美超微的股價已下跌 84%，自上月底披露會計師辭職消息以來，美超微股價已下跌 64%。光是週四交易日就下跌了 8%。

波士頓學院金融學博士生托馬索·塔姆布雷利 (Tommaso Tamburelli) 正在撰寫有關標準普爾退市的論文，他表示，標普 500 指數股票大多因市場表現不佳和收購而被剔除。他不知道有任何公司因合規問題而被從指數中剔除的例子。

他指出，委員會可以根據自己的判斷來決定是否保留或刪除指數成分，並表示標準普爾 500 指數「不僅僅是公司的市值排名，指數委員會確實比其他公司保留了更多的自由裁量權」。

雖然美超微表現不佳是對其的重大打擊，但委員會也可能會注意避免過度換手，因為標準普爾 500 指數受到基金經理人的高度關注。

美超微拒絕就其在 11 月 16 日納斯達克截止日期前的努力以及是否預計維持在該交易所的上市發表評論。