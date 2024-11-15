高港七櫃全面啟用　三颱風影響裝卸量、明年定提升全球排名

▲七櫃啟用典禮左起上鋌營造徐正哲董事長、壹山營造陳健添董事長、長榮海運吳光輝總經理、高雄市政府郭添貴秘書長、長榮海運張衍義董事長、高雄市陳其邁市長、交通部陳世凱部長、台灣港務公司李賢義董事長、航港局葉協隆局長、港務公司王錦榮總經理、宇泰顧問陳吉紀董事長、台灣世曦廖學瑞總經理。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

高雄港第七貨櫃中心成為長榮海運貨櫃基地的新母港，台灣港務公司自去年5月起陸續交付第七貨櫃中心碼頭場地、倉棧和營管大樓，今年再交付營運碼頭、櫃場與建築物等相關設施，正式邁入全面營運里程碑，今(15)日盛大舉行落成營運典禮，現場由交通部長陳世凱親自主持，正式宣告第七貨櫃中心全面啟用。

七櫃的全面啟用，原本有望讓高雄港今年在全球貨櫃港排名自18名晉升為17名，但因10月以來接連三個颱風，包括山陀兒、康芮與目前的天兔，估計會有10幾萬箱(20呎櫃)貨櫃改卸在其他港口，名次晉升恐怕要等到明年，但明年估計一定會晉升一到兩名。

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耗時近4年、斥資328億元(政府投入203億元，民間投入125億元)的高雄港「第七貨櫃中心」，擁有5座深水碼頭，可同時靠泊4艘現今全球最大24000箱貨櫃船裝卸作業，一字排開的橋式起重機、整齊劃一的自動化櫃場、5G通信科技及遠端監控中心等「智慧化」建設，給予第七貨櫃中心每年450萬箱的貨櫃裝卸量能，長期更能實現650萬箱/年的目標。

陳世凱表示：「高雄港作為我國第一大港，穩健打造智慧化港口，第七貨櫃中心更有賴政府與民間齊心合作，不只是現代化的全自動櫃場，更是世界前十大海運公司長榮海運的新母港，印證高雄港穩居亞太地區貨櫃轉運樞紐地位。」。

▲長榮2.4萬箱貨櫃船彎靠七櫃。（圖／港務公司提供）

近年全球海運市場運力頻頻短缺，劇烈的全球景氣波動，一再考驗港口與航商的經營能力。高雄港自2011年起，填海造陸洲際二期新港區，重建南部石化儲運中心、創造港市共榮契機並擴充高雄港貨運量能，交通部長陳世凱指出：「船舶大型化的時代，高雄港優質而先進的碼頭基礎建設，確保全球最大的貨櫃船也能來去自如，搭配我國自動化程度最高的貨櫃碼頭，讓第七貨櫃中心裝卸效率有著過去無可比擬的優勢。」。

港務公司積極執行「整併航商碼頭」政策，客製化獎勵措施，提高航商轉運來臺意願，發揮港埠資源最大的效益，促升航商營運效能。港務公司李賢義董事長補充：「第七貨櫃中心搭載全臺最新智慧化設備，相信高效的作業能力，能再推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量排名。港務公司注重績效也重視永續，竭力引進精良的港埠設備，穩定增加營運效能，也塑造海洋生態循環，替高雄港未來布局，期成為航商業者創造競爭力的最佳夥伴。」。

高雄港有今日結合產業與自貿的榮景，港務公司堅信，把目光放遠才能在風險環伺的海運環境下保有韌性、御風而行。

高雄港因為天兔颱風，昨天下午6點就已經要求所有貨櫃船出港避風，之前山陀兒與康芮個讓高雄港各停止3天作業，原本要在台灣轉口的貨櫃，估計少掉9萬箱，這次天兔預計明天下午復工，預計少2萬多箱裝卸量。