台股全面嚴防川普交易衝擊！5D行動徹底防詐騙！

川普回鍋美國總統，政策的不確定性導致台股震盪加劇、連日下跌均逾百點，究竟台股會再大回檔嗎？《雲端最有錢》邀請到，啟發投顧資深分析師李永年、萬寶週刊總編輯莊正賢、刑事警察局預防科科長林書立，一起來給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

美國前總統川普將重返白宮，被視為川普「關稅操盤手」的萊海澤（Robert Lighthizer），持續投入上任前100天的經貿政策行動，媒體報導他正向美國國會議員發出遊說文件，推廣新關稅計畫。其中，擬對所有進入美國的貨物徵收高達20％的普遍關稅，並針對中國進口商品課徵至少60％的關稅，相關計畫可能在未來幾周內正式公開，恐引爆震撼全球的新一輪關稅風暴？

中央銀行總裁楊金龍14日將赴立法院財委會報告，書面報告指出川普上台後恐有三衝擊，包括全球經濟成長動能趨緩及通膨趨升、中國大陸經濟動能弱化、美國貨幣政策不確定性影響全球金融市場穩定，將透過多重管道影響台灣。這些將會持續衝擊台股下跌嗎？

每一筆投資詐騙，都可能是小老百姓一生的積蓄，詐騙集團利用民眾安家立業的夢想詐取錢財，讓無數家庭面臨破碎。為了對抗這一現象，證交所特別改編了陳小雲的經典台語歌曲，並邀請巴黎奧運金牌得主林郁婷、王齊麟、藝人王彩樺、陳大天和職棒台鋼雄鷹啦啦隊一粒、李樂以及恬魚一同大跳改編曲 《愛錢的騙子》，以生活化的方式提醒大眾，遇到金錢的事情，請給自己一首歌的時間，冷靜思考，避免受騙。

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