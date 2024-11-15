石垣市買進客輪將開基隆航線　委託華岡集團管理營運

▲「八重山丸」預計明年8月開基隆-石垣島客運航線。（圖／華岡集團提供）

記者張佩芬／台北報導

今年年初以來，日本沖繩縣石垣（島）市積極規劃開闢基隆至石垣海上客貨運固定航線，買進一艘駛上駛下(RO-RO)客貨輪 ”YAIMA MARU”八重山丸（暫定），預計明年第三季完成改裝與整備後正式開航，石垣市市長中山 義隆本月12到13日來台訪問，決定委託過去長期經營「麗娜輪」，擁有充分實務經驗的華岡集團營運管理。



八重山丸總噸位21,688噸，船上配置全住艙，可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃(或同等材積/重量貨載)，預計2025年第三季完成船舶整備後，規劃每周行駛3趟往返航班。

針對新開闢的航線，日方選擇與擁有同質性客貨船營運經驗的華岡集團合作，將委由華岡集團負責船舶管理與客貨營運。

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▲前排右6起石垣市市長中山 義隆致贈紀念品給華岡集團創辦人洪清潭，並與華岡集團董事長洪郁閔及石垣市訪問團及華岡高階合影。（圖／華岡集團提供）

石垣市暨相鄰的八重山群島等區域所屬官方與民間對此一航線的開闢極為重視，石垣市市長 中山 義隆為此多次來台拜會航運港務各相關單位與主管官署，本月12日至13日再次率市府團隊偕市議會議長、副議長及市議員併當地工商團體代表一行來台，除拜會交通部觀光署針對以本航線連結台日觀光發展議題交流意見外，並實地勘察在基隆港的預定泊靠碼頭設施與客貨動線規劃。

訪問團也至台北港觀摩華岡集團投資之海運快遞作業及海空聯運等相關物流鏈路，以評估石垣未來成為日本與台灣間的物流中轉據點的可行性與效益，希望能藉由與台灣相鄰的地理優勢，除拓展當地原有的觀光商機之外，也期待能開創一條台日貿易發展的新路線，讓八重山群島迸發出更加豐富多元的發展面貌。