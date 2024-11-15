貿協烏克蘭重建合作訪問團赴波蘭　攜手國際企業佈局重建工作

▲貿協籌組的「烏克蘭重建合作團」拜會波蘭投資暨貿易局。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

美國總統大選後，全球關注俄烏戰爭是否即將告終，各國企業亦積極規畫投入重建相關工作。為助台灣企業爭取參與烏國重建機會，外貿協會11月中旬率12家業者參加於波蘭舉辦之「烏克蘭重建展(Rebuild Ukraine Exhibition)」，台灣主題館現場交流熱絡，有英國商業及貿易部、加拿大商業及經濟處、挪威企業局、烏克蘭水資源協會、德鐵物流等超過50家重要外商來訪。

該團河見電機的泵浦產品成功引起烏克蘭水資源協會的洽商興趣，前源科技則表示該公司應用於金屬加工產業之雷射設備及儲能商品大受好評。此外，烏克蘭離岸風能聯盟洽詢風電用輸電電纜，表示將和我商詳談合作可能性。烏克蘭K商有意接洽艾訊的無人店管理系統，與該商現有安全監控系統整合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鑒於波蘭扮演歐洲國家投入烏國重建的重要整合角色，波蘭投資局(Polish Investment and Trade Agency, PAIH)作為波蘭企業與外商之間的媒介，該團拜訪該局以了解烏國重建相關規劃。波蘭SKB集團具有豐富工程經驗，也樂意協助我商進一步認識當地市場，為將來合作預做準備。

烏克蘭官方支持的「烏克蘭重建展」11月13日至14日在波蘭華沙舉辦，主題聚焦於營建與能源，本展參展商來自烏克蘭(66家)、法國(44家)、荷蘭(43家)、芬蘭(43家)、德國(39家)、挪威(31家)、美國(31家)等31個國家，展現歐美國家與企業對於烏國重建的支持，參展商之中僅台灣及日本來自亞洲，且台灣參展家數12家規模大於日本的1家，獲得特別多關注。

因多數能源設施在戰事中受損，烏克蘭能源公司與輸電系統商如DTEK、KNESS、CENTRENERGO等皆積極參展尋找相關供應商。展覽主辦單位同時辦理營建、能源、水資源相關論壇，有助於本團業者了解國際間烏國重建工作之規劃。

參展與參訪之外，貿協華沙與基輔台貿中心並積極洽邀外商，為團員安排數十場視訊洽談，涵蓋手工具、電池、感測器、LED等產品，烏克蘭買主表示因戰事及邊境管制難以出境，樂於透過視訊洽談突破空間限制，認識台灣業者與商品及增加建立合作關係的機會。