SCFI指數終止連3紅　美西線跌最深估持續向下修正

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

海運運價下修，最新一期SCFI運價指數終止連續3周上揚，本周轉跌，下跌79.68點或3.4％至2251.9點，4大航線中僅地中海線上揚，美西線跌幅逾11％最多，業者指出，主要是十一黃金周縮船減班造成供給減少，又碰上美東罷工3天所致，預計下周仍會持續向下修正。

本周4大航線中僅地中海線上漲，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌29美元或1.1％至2512美元；地中海線每TEU上漲25美元或0.8％至3080美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌548美元或11.5％至4181美元；美東線每FEU下跌219美元或4.1％至5062美元。

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業者表示，MSC下周一開始降價，美西線3150美元、美東線4850 美元，歐洲線還是維持4200-4400美元左右，其中，美西線跌幅較重，主要原因是十一黃金周縮船減班造成供給減少，又碰上美東罷工3天，造成部分貨物轉走美西，所以當時美西價格有撐、甚至往上；現在進入11月，船班供給恢復正常，貨量又減少，美西價格往下修正，預計下周開始其他船公司會跟進此價格。

業者指出，雙11電商季節的貨已出完，又面臨傳統淡季，接下來只能期待12月中到過年這段時間，同時也要等著看美東碼頭工人聚焦碼頭設備自動化議題談判的演變狀況，以及關稅政策的發展，搭配上較早的農曆春節工廠休息，才有機會出現一波拉貨潮。

業者認為，如果在沒有特殊狀況發生的情形下，最多就是工廠提前休假先出貨的狀況，或是船公司想要搶多點貨、推出優惠價，不然很難出現明顯拉貨潮 或是價格支撐，只能指望美東罷工或是更明確的關稅政策。