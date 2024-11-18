快訊／喊漲的卻跌價　馬士基歐洲線每大箱降到3900美元、各航多跟進

▲馬士基航運透過網站銷售艙位，運價隨時機動調整。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運歐洲線本月15日的漲價方案今(18)日見真章，大型攬貨公司指出，原本報出每大箱(40呎櫃)要漲到5000-5200美元的業界二哥馬士基航運，今日在大陸市場運價未漲反跌，從每箱4000出頭的運價，降到3900美元，大陸市場立刻出現3850美元運價，而馬士基又公告12月1日要漲到6000美元，這樣獨特的操作方式，真讓人匪夷所思。

攬貨業指出，歐洲線運價在10月11日曾經跌到每大箱3000美元，到10月底幾乎都是這個行情，11月1日各船公司說要漲到4500美元，實際漲到4千出頭，本月15日說要漲到5000美元，當日多家船公司通知實漲4200-4500美元，馬士基今日乾脆直接下殺至3900美元搶貨，殺得大家措手不及。今日台灣市場運價則在3950-4250美元之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過長期採用馬士基航班的超大型攬貨公司指出，馬士基現在完全是網上報價，非常機動的在調整運價，收載不好立刻降價，因此要緊盯望網上價格去搶低價，艙位賣得好又會立刻又會調高運價。

外籍船公司台灣高階指出，歐洲線因為多數都是2.4萬箱的超大型貨櫃船在跑，成本價估計僅約1600美元，3900美元的運價仍是超高獲利。